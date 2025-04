Ce preparat refuză să mănânce Bianca Drăgușanu de Paște

Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce meniu are în ziua de Paște și de ce refuză cu desăvârșire să consume unul dintre preparatele tradiționale.

Mai mult, vedeta în vârstă de 43 de ani spune că o îndeamnă și pe fiica ei, Natalia, să renunțe la acesta.

„Dacă pentru mulți români sărbătorile înseamnă să te pui la masă și să servești preparate, pentru mine sărbătorile înseamnă ceva mai mult decât atât. Nu mă mai gândesc la mâncare, poate cum o făceam în alți ani, ci mă gândesc că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am, pentru tot ce mă înconjoară, pentru abundența și fericirea pe care o trăiesc, pentru că am familia sănătoasă. Sărbătorile, pentru mine, înseamnă să fii alături de persoanele pe care le iubești”, a declarat vedeta pentru Spynews.

De asemenea, Bianca zice că în fiecare an merge la Biserică să ia Lumină, lucru pe care intenționează să îl facă și de data aceasta.

În ceea ce privește meniul de Paște, Bianca Drăgușanu spune că evită cu desăvârșire preparatele pe bază de carne de miel. Mai mult, ea o îndeamnă și pe fiica ei, Sofia, să nu mai mănânce drob. Și asta pentru că iubește animalele și nu sportă ideea ca acestea să sufere.

„Eu, de foarte mulți ani, nu mai mănânc miel, ied. Nici nu știu dacă am mâncat vreodată cu plăcere drob și toate aceste preparate. Iubesc foarte mult animalele și știu că și mielul, și iedul plâng când sunt tăiați, ca niște copii. Mi-e prea milă. Am sfătuit-o și pe Sofia, sunt sigură că nici ea nu va mai mânca drob. Am terorizat-o și pe mama să nu mai gătească, la fel și pe sora mea, le-am zis să nu mai mănânce miel. Sunt animale care se sacrifică, așa cum spune și Biblia, dar eu sper ca nici Sofia să nu mai mănânce. Cred că niște ouă roșii, pască, care să fie și proteică, că suntem în 2025 și se presupune că s-au mai elevat lucrurile, sunt suficiente. Nu văd neapărat sărbătorile ca pe o masă fastuoasă. Acum câțiva ani abia așteptam să vină sărbătorile ca să mănânc”, a dezvăluit ea.

Sursa: Tabu.RO