Ce rochie a purtat Alina Vidican la nunta cu Claude Senhoreti. Cadoul de lux pe care l-a primit (FOTO)

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit pe 26 august, în Miami, SUA. Cei doi au avut parte de o nuntă fastuoasă, într-una dintre cele mai exclusiviste locații din Florida.

Nunta a avut loc la The Addison, în Boca Raton, o clădire istorică proiectată de arhitectul Addison Mizner în anul 1926. Invitații au fost rugați să respecte și un dress code: „black tie”, potrivit fanatik.ro. Alina Vidican a ales o rochie de tip sirenă, iar la petrecerea de nuntă a ales tot o rochie albă, cu corset, dar amplă în partea de jos.







În dimineața nunții, Alina Vidican a fost răsfățată de soțul ei cu un buchet de flori superb. Claude Senhoreti a dezvăluit pe rețelele de socializare și ce cadou de lux i-a făcut frumoasei timișorence: o mașină marca Lamborghini, de culoare albă.

Este vorba de un Lamborghini Murcielago, al cărui preț poate ajunge, potrivit cars.com, până la 450.000 de dolari. Mașina atinge o viteză maximă de 342 km/h! Claude Senhoreti i-a pus și o fundă roșie „bijuteriei” pe care i-a dăruit-o Alinei. Invitații au postat mai multe imagini cu darul de nuntă primit de mireasă.





Acesta dezvăluia în urmă cu ceva timp că pasiunea pentru mașini a fost și cea care i-a unit. De altfel, s-au cunoscut chiar la deschiderea Porsche Tower din Miami. În aprilie 2021 s-au logodit. „Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a spus Claude.

Cei doi nu se află la prima căsătorie. Alina Vidican a fost căsătorită timp de cinci ani cu Cristi Borcea și au împreună doi copii: Alexandru și Gloria. Claude Senhoreti a divorțat în anul 2020, după șapte ani de căsătorie. Și el are doi copii: Filipe și Pedro.