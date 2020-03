Ce s-a apucat să facă Ioana Ginghină de când stă acasă

De câteva luni actrița de teatru și seriale de televiziune este din nou îndrăgostită. Și acum, de când toată lumea stă acasă din cauza Corona Virus, Ioana Ginghia a găsit soluția să nu se plictisească și a și scris acest lucru atât pe pagină ei de socializare cât și pe propriul blog.

Îndrăgita actriță are acum timp destul acum pentru iubire, pentru fiica ei, pentru scris și pentru alte pasiuni. “Dacă a început postul nu am cum să nu mă gândesc la viață, la frumos, la bine, la armonie…etc. Acum că stăm acasă, izolați în iubire, am zis să reflectez puțîn asupra lucrurilor pe care nu le mai fac așa conștiincios cum le făceam odată… În fiecare grup există cel puțîn : un adult timid, un adult care instigă la gălăgie, un adult care comentează tot ceea ce se predă la curs, dar și mulți adulți care vin deschiși și care vor să se joace. Căci cursurile de actorie sunt joacă și jocuri atent gândite să-ți dezvolte atenția, concentrarea, stăpânirea emoțiilor și imaginația…etc. După ultimele experiențe din viața mea, am realizat cât de important este curajul, ACȚIUNEA, “DO-ul” cum zice instructorul motivațional Anthony Robbins (Tony Robbins). Și după ce l-am ascultat și l-am citit vara trecută, am început și cursurile școlii lui, on-line. Acum, că am mai mult timp, asta fac…învăț. De ce? Pentru că vreau că programele mele de actorie și dezvoltare personală să fie cât mai autentice, mai personalizate și să ajute nu doar să fii mai dezinvolt ci să te învețe cum să trăieșți viața autentic, în prezent, în maximă recunoștință și fericire. Am primit foarte multe mesaje de la voi și nu doar de la femei, dar și de la bărbați care trăiesc o viață lipsită de fericire, iubire, autenticitate și nu în ultimul rând, curaj. Din motive care cu siguranța le aduc și beneficii, aleg să trăiască așa, plângând după o viață mai frumoasă. Acum mai mult că niciodată trebuie să ne gândim exact ce este important pentru noi? Viața este frumoasă pentru toată lumea, doar că trebuie trăită. Majoritatea trăim în trecut și/sau în viitor, uitând că tot ceea ce contează este prezentul. Trecutul a fost și nu mai poate fi schimbat, viitorul s-ar putea să nu mai vină sau să vină cum nu te aștepți și atunci trebuie să trăim, la maxim, prezentul”, a povestit Ioana Ginghină pe blogul ei.