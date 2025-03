Ce s-a întâmplat cu Măriuca, fetița pe care Luminița Anghel a avut-o în plasament cinci ani

Luminița Anghel a vorbit pentru prima oară pe larg despre Măriuca, fetița pe care a avut-o timp de cinci ani în plasament.

După ce l-a adoptat pe David Pușcaș, Luminița Anghel a luat în plasament o fetiță, pe Măriuca, pe care în final nu a adoptat și a dus-o înapoi. Vedeta a luat-o pe Măriuca de la orfelinat în 2009. Fetiţa avea atunci probleme serioase de sănătate, dar Luminiţa Anghel a pus-o repede pe picioare, i-a cumpărat hăinuţe elegante şi a răsfăţat-o. A luat-o acasă întâi în weekenduri, apoi şi-a asumat pe deplin creşterea ei.

Mama naturală n-a dat nici un semn vreme de patru ani, însă ulterior a apărut ca din neant Angelica Constantin, femeia care i-a dat naştere Măriucăi. Un scandal public a izbucnit, femeia a pozat în victimă, spunând ba că Luminiţa a vrut s-o cumpere cu bani grei pe Măriuca de la ea, ba că nu are pretenţii financiare, dar vrea s-o poată vedea din când în când pe micuţă, pe care nu o cunoștea prea bine pentru că era prea mică atunci când a fost abandonată.

Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță, Luminița Anghel a spus că a fost nevoită să renunțe la Măriuca din cauza mamei biologice a acesteia. Artista a mărturisit că a suferit foarte tare când a fost nevoită să renunțe la fetiță, dar nu a avut de ales, iar acest lucru încă o afectează.

„Nu, eu nu am mai avut voie să o vizitez, pentru că mama o vizita și o întreba tot timpul: Ce ți-a adus artista? Și ca să sting acest scandal, care oricum a continuat mult timp după ce am dus-o eu, nu am mai… În schimb țineam legătura telefonic cu una din mămici, erau două mămici care făceau cu schimbul în căsuța de tip familial. La un moment dat, când îi sărbătoream ziua de naștere lui Filip într-un loc de joacă, am primit un telefon de la mămica aceasta. Filip era mititel, serbam cu grădinița. M-am retras la baie și am început să plâng, pentru că întâmplător era ziua fiului meu biologic, dar ea mă sunase să îmi spună: «Să știți că cei cinci ani în care ați avut grijă de fetiță se simt. Copilul se simte că a crescut într-un mediu extraordinar, că a fost iubită, că nu i-a lipsit nimic. Din comportamentul ei, toate aceste lucruri se văd»”, a povestit Luminița Anghel.

Măriuca ar fi acum la liceu. „Eu nu am mai fost să o vizitez pentru că nu puteam să îi complic viața, nici pe a ei, nici pe a mea, chiar dacă am suferit foarte mult atunci. Rănile se deschid vorbind”, a mai afirmat Luminița Anghel cu lacrimi în ochi. „Timpul nu rezolvă lucrurile, timpul doar lasă lucrurile să se așeze, dar nu rezolvă, aceste amintiri rămân pe viață. Îmi pare rău că a trebuit să intre și ea în discuție, pentru că eu nu am vorbit niciodată despre ea și nici nu aș fi vrut. Îmi doresc din toată inima să îmi protejez familia, nu am venit nici să mă scuz, nici să explic”, a mai spus cântăreața.

Sursa: Tabu.RO