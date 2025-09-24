Tabu
CE SCHIMBĂRI S-AU PRODUS ÎN VIAȚA DIANEI DUMITRESCU DE CÂND S-A POCĂIT

by Andreea Damian
Diana Dumitrescu dezvăluia anul trecut că și-a schimbat religia și s-a botezat în religia penticostală, iar schimbările în viața ei nu au întârzit să apară. 

Pentru a evita numeroasele critici privind schimbarea religiei, actrița a spus clar că este alegerea ei, fiindcă acolo l-a descoperit pe Dumnezeu.

„Eu nu am fost niciodată o persoană religioasă. Nu am fost niciodată genul să mă duc să… N-am ținut niciodată post, să mă împărtășesc. Eu nu am făcut lucrurile astea pentru că nouă, acasă, nu ni s-au arătat”, a explicat Diana Dumitrescu în podcastul Mihaelei Moise.

„Eu cred că Dumnezeu m-a pregătit toată viața pentru întâlnirea cu el”, a mai spus Diana Dumitrescu.

Momentul când a simțit că s-a schimbat ceva în ea a fost după ce a asistat la un botez. „Mi s-a părut extraordinar de frumos, divin, superb! Am început sa merg cu regularitate la slujbele de duminică’, atât dimineața, cât și seara. Apoi a aflat că acestea au loc și joia și marțea și a început să asiste și la acelea. Când se ruga, simțeam ca se întâmplă ceva. Și mi-am dat seama că îmi place foarte mult să merg acolo”, a povestit ea.

„În timp ce mă rugam, m-am simțit dintr-o dată… Am simțit că sufletul meu este plin. De o iubire așa, cumva… Am fost atinsă probabil de Duhul Sfant. Eram cumva, zburam… Și m-am dus acasă și i-am spus lui Alin: Eu ma pocăiesc anul asta„, ceea ce s-a și întâmplat, declarația fiind o premieră.

Care e diferența dintre a fi creștin ortodox și pocăit? Pe scurt, ‘Să poți nu doar să crezi (în Dumnezeu), ci să-l iubești și să zici: Eu pot sa renunț la asta pentru Dumnezeu, asta e diferența’, a explicat ea, știind-se faptul că pocăiții au multe restricții.

„Eu sunt o fiică a Domnului!”, spune Diana Dumitrescu. Iar viața ei acum se rezumă la o sintagmă simplă, „Renunți la tine și la toată viața ta pentru Domnul. Nu-ți mai asumi nimic”, dar dificil de respectat.

Diana Dumitrescu spune că viața ei s-a schimbat total de când s-a pocăit. Această schimbare i-a adus multă liniște, afirmă ea, recunoscând însă că a primit și critici. În primul rând sora ei e cea mai supărată că a făcut acest pas, pe care nu-l înțelege. Iar pentru toți cei care o critică – și sunt mulți, recunoaște ea, are și un mesaj: „Nu trebuie sa înțeleagă, trebuie să respecte alegerea”.

Sursa: Tabu.RO

