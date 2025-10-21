Tabu
CE SEMNIFICAȚIE ARE NUMELE ALES DE EMILY BURGHELEA PENTRU FIICA SA. PRIMA IMAGINE CU CHIPUL FETIȚEI

by Andreea Damian
Emily Burghelea a născut a treia oară o fetiță perfect sănătoasă, căreia i-a pus numele Elisabeta Teodora.

Numele a fost anunțat, în premieră, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”. Ulterior, vedeta a revenit cu o postare pe Instagram, în care le-a povestit urmăritorilor săi cum a ales numele și ce semnificație are acesta.

„Elisabeta Teodora

În momentul în care am privit-o pentru prima dată în ochi, am știut că s-a născut Elisabeta… A fost numele care mi-a venit în minte de nicăieri, ca și cum cineva mi l-ar fi șoptit la ureche. Nu l-am avut pregătit, nu l-am auzit de curând, nu era pe nicio listă, nu știu pe nimeni cu acest nume… A fost pur și simplu un nume pe care nu mi l-am mai putut scoate din minte și care a venit, cred, de la Dumnezeu!

Elisabeta înseamnă „Jurământul meu este Dumnezeu”, iar Teodora, numele ales de Andrei, înseamnă „Darul lui Dumnezeu”.

Dumnezeu ne-a dat cel mai neprețuit dar și îi jurăm credință.
Elisabeta Teodora,  un nume mai potrivit nici că se putea!

Faceți cunoștință cu Elisabeta Teodora, cea care va cuceri lumea!”, a scris Emily Burghelea pe Instagram.

Micuța Elisabeta Teodora a fost primită cu multă căldură și iubire de către cei doi frățiori ai săi, Amedeea și Damian. Întâlnirea dintre cei trei frați a fost copleșitoare și extrem de emoționantă.

Sursa: Tabu.RO

