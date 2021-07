Ce va face Florin Călinescu după demisie. Primele declarații despre noul proiect

Florin Călinescu a promis că va veni cu detalii după anunțul plecării sale de la Pro TV. Cunoscutul actor a oferit primele explicaţii după demisia neaşteptată.

Acesta a comentat motivele care l-au făcut să se despartă, pentru a doua oară, de postul din Pache Protopopescu. El a precizat că dacă ar fi să revină în televiziune ar face-o ca realizator al unui talk show de satiră politică.

Călinescu spune că este momentul pentru ca o astfel de emisiune să fie lansată pe TV. „Dacă mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică”, a spus Florin Călinescu, conform Aleph News.

„Fiecare parte spune ceea ce consideră că trebuie să spună. Eu am negociat doar acum cinci ani și nu este vorba despre o negociere financiară niciodată. Banii, pentru mine, din meseria asta au fost o consecință atunci când Adrian Sârbu a venit cu ideea construirii acestei televiziuni. Am zis că e tralala și cu asta basta. Mi-a zis să vin dimineața la 07:00, că îmi pune un microfon în față și o lumină și mi-a zis să fac ceea ce știu eu cel mai bine, adică să vorbesc. Părea o aventură atunci, cred că ține de orice se face la un moment dat și se poate construi sau se poate altera”, a comentat fostul jurat de la „Românii au talent”.

Cunoscutul actor a precizat că îl tentează ideea de a se implica într-un astfel de proiect, considerând că politica ar trebui tratată cu toată seriozitatea. „Chiar și mie mi se pare că atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk show politic de satiră și mă bate gândul să fac acest lucru”, a spus Florin Călinescu, confirmând, astfel, că este interesat de un asemenea proiect media.

În acest context, Florin Călinescu a precizat că, în acest moment, nu există considerente care să-l determine să revină la ProTV. El a explicat ce motive l-au determinat să revină în pe ecran.

„Chiar de două ori am plecat de la ProTV. Dacă am plecat atunci când era bunul meu prieten Adrian Sârbu, vă dați seama că acum nu mai există nici un considerent de natura celor de atunci: prietenie de o viață, muncă făcută împreună. Tot ce am făcut atunci și acum am făcut-o pentru public”, a mai spus Florin Călinescu.

În trecut, Florin Călinescu a mai moderat un show de satiră politică numit „Chestiunea Zilei”, pe postul de televiziune ProTV.