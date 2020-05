Ce videoclip sexy a filmat Antonia alături de Alina Ceușan

Fermecătoarea Antonia revine în atenția fanilor săi cu o nouă piesă care se numește ”Como ¡Ay!”, o melodie în limba spaniolă cu sound fresh și cool, compusă de Minelli și Spania99 și produsă de Alex Cotoi. În acest videoclip solista apare în ipostzre șoc alături de Alina Ceusan.

”Abia așteptam să lansez această piesă, este făcută de ceva timp și cred că acum a venit momentul potrivit să o împărtășesc cu voi. Mulțumesc lui Minelli, Spania99 și bineînțeles lui Alex Cotoi”, a spus Antonia. Videoclipul piesei este un jurnal funny și provocator în care invitat special este Alina Ceușan, unul dintre cei mai relevanți creatori de conținut din România. Video-ul de la ”Como ¡Ay!” a fost regizat de Bogdan Păun și filmat de Alexandru Mureșan, concept de Andra Marta și Chris Poszet de la NGM Creative, produs de Loops Production. “Este unul dintre videoclipurile mele preferate și sunt mândră de echipa care a fost implicată în acest proiect, NGM, you rock! Mi-am dorit ca prin acest clip să arăt că mă simt bine în pielea mea, dar în același timp, să fie și funny.

Mă bucur că Alina a acceptat să fie parte din acest video, îmi place mult de ea, este frumoasă, a intrat bine în rol. Cu ocazia aceasta, am ajuns să o cunosc mai bine”, a spus Antonia. ”Ca la filmările oricărui videoclip, am lungi ore de stat pe set, dar cu un rezultat superb. Mă bucur tare că am făcut parte din acest proiect, m-am simțit super bine pe set cu Antonia și echipa ei. Cred că a fost o oportunitate bună de colaborare dintre doi artiști Global din sfere diferite care cred eu, este benefică de ambele părți (aș fi cântat și eu, dar nu știu :)). Antonia e o tipă foarte faină, down-to-earth, funny și beyond-laws beautiful. Îmi place mult energia ei și, deși a trebuit să fug de pe platou la un moment dat ca să ajung la un interviu, m-am bucurat de susținerea echipei din punct de vedere al programului. Abia aștept să-l vedem live, online, cu toții! Such a vibe!”, a spus Alina Ceușan. Echipa de beauty a acestui videoclip este formată din Ema Uta (make-up), George Cozma (hair) și Cristina Crăciun și Daria Georgescu (styling). Antonia a lansat de puțin timp piesa ”Muți”, filmată în propria casă.