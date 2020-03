Cea mai bună lecție pe care cel mai bine plătit fotomodel a învățat-o din relațiile sale

Kendall Jenner vorbește rar despre viața ei amoroasă, dar într-un videoclip, realizat recent în culisele pentru noua sa campanie Calvin Klein, vedeta s-a confesat.

„Cred că înveți diferite lecții în fiecare relație”, a spus fotomodelul, potrivit US Weekly. „Cred că am învățat atât de multe lucruri diferite din relații atât de diferite.” Deci, care este cea mai bună lecție pe care supermodelul și vedeta reality-show-ului „Keeping Up With The Kardashians” a învătaț-o din relațiile ei?

Kendall Jenner susține că, în primul rând, multe dintre relații au învățat-o mai multe despre ea însăși, „ceea ce este cel mai valoros”, explică ea. „Și ce vreau de la o persoană sau de la o relație.”, a adăugat vedeta.

Fotomodelul a avut mai multe relații, printre care cu Harry Styles, Jordan Clarkson, Blake Griffin și A $ AP Rocky. De curând s-a împăcat cu Ben Simmons. Kendall și baschetbalistul de la Philadelphia 76ers, de 23 de ani, au început să iasă prima dată în martie 2018.

În urmă cu doi ani, Kendall Jenner a reușit să devină pentru prima dată cel mai bine plătit model, detronând-o după 14 ani pe Gisele Bundchen. În 2017, sora vitregă a lui Kim Kardashian a obținut 22 milioane de dolari. Potrivit Forbes, Kendall Jenner a obținut venituri de 22,5 de milioane de dolari în perioada iunie 2017 – iunie 2018.