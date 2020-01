Cel mai apreciat grup K-Pop BTS lansează balonul cu aer cald din pungi de plastic reciclate

Un balon cu aer cald realizat din pungi de plastic reciclate va zbura de la Londra la Seul, ca parte a unui proiect de artă lansat de trupa pop coreeană BTS.

Proiectat de artistul argentinian Tomás Saraceno, balonul va fi în întregime autopropulsat, folosind energia eoliană și solară pentru a-și finaliza călătoria. „Este o modalitate de a conecta oamenii din țări, prin energii, între generații”, a spus Saraceno pentru BBC.

Fanii BTS s-au angajat să ajute trupe pentru ca balonul lor să-și termine călătoria. Vor putea urmări călătoria balonului în Europa, Rusia, China și Coreea, oferind sprijin atunci când, la amurg, balonul aterizează. Apoi, a doua zi dimineață, când va răsări soarele, să îl putem relansa”, a spus Saraceno, care a instalat anterior versiuni statice ale balonului său Aerocen, în Argentina și SUA.

El a spus că s-a inspirat să încerce un zbor trans-continental prin „punctele de aur care produc emisii de carbon”, întrebându-se: „Putem trimite [balonul] de aici în Coreea, fără să se folosească combustibili fosili?”

Zborul este doar un element al unui proiect ambițios de artă trans-continental înființat de trupa K-pop BTS. Grupul de băieți a făcut echipă cu sculptorul britanic Antony Gormley și vor finanța lucrările de artă a 22 de artiști din Londra, Berlin, New York, Buenos Aires și Seul „pentru a trimite un mesaj pozitiv lumii”. Una dintre lucrări Beyond The Scene a lui Yiyun Kang, este o „reimaginare a mișcărilor de dans semnate ale BTS”, proiectată pe pereții Dongdaemun Plaza din centrul Seulului. Kang a spus că a studiat coregrafia trupei timp de câeva ore pentru a dezvolta instalația. „Doar copierea coregrafiei nu are sens”, a spus ea. „Esența fenomenului BTS este că trebuie să fii mai incluziv, să fii mai durabil, astfel încât să putem trăi împreună.”