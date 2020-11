Documentarul despre viața poetei Nina Cassian este disponibil online

Distanța dintre mine și mine, documentarul fascinant despre viața poetei Nina Cassian, poate fi vizionat, începând de azi, pe platforma Vimeo, conform unui comunicat apărut pe pagina de Facebook a filmului. Astăzi, scriitoarea ar fi împlinit 96 de ani.

Astăzi, pe pagina de Facebook dedicată peliculei Distanța dintre mine și mine a fost anunțată lansarea online a acesteia, un gest simbol adus în dar scriitoarei născute la Galați, care ar fi împlinit, pe 27 noiembrie 2020, 96 de ani. Filmul poate fi vizionat într-un interval de 24 de ore de la închirierea acestuia, care costă doar 3$.

„Viața Ninei Cassian a fost o luptă pe viață și pe moarte dintre estetică și etică. Prin cruntele realități ale fascismului, comunismului și exilului în capitalism, cea mai fascinantă femeie din literatura română și-a păstrat libertatea interioară și credința copilărească într-un basm utopic.” se precizează în scurta descriere a documentarului disponibil, începând de astăzi, pe platforma Vimeo.

Cu doi ani în urmă, în toamna anului 2018, la Festivalul Les Films de Cannes à Bucarest, documentarul Distanța dintre mine și mine s-a bucurat de premiera națională, fiind recompensat și cu premiul publicului la secțiunea Avanpremierele românești ale toamnei.

În ianuarie 2019, la a 30-a ediție a Trieste Film Festival, a avut loc și premiera internațională a filmului despre viața poetei Nina Cassian. Din 8 martie, Distanța dintre mine și mine a intrat în cinematografele din țară, însă carantina a împiedicat difuzarea sa pe marile ecrane.

Cu toate acestea, documentarul regizat de Mona Nicoară, după o idee de Ada Solomon, a fost difuzat pe TVR1 la sfârșitul lunii august, nu înainte de a se bucura de câteva proiecții în aer liber în timpul verii. La Gala Premiilor Gopo din acest an, desfășurată într-un cadru inedit din cauza pandemiei, Distanța dintre mine și mine a fost distins cu Premiul pentru Cel mai bun documentar.

Regizoarea Mona Nicoară, într-un interviu acordat în 2019, a povestit procesul de creație din spatele filmului, precizând că poeta a fost filmată în timp ce reacționa la interviuri și scene cu ea din arhivă.

„Nina dădea în interviu gânduri întregi, perfect construite. Nu a trebuit să revenim mult în fimări, iar la montaj, împreună cu Dana Bunescu, am păstrat riguros integritatea acestor gânduri. Şi am mai păstrat ceva în film: pe măsură ce avansam cu filmările, Nina îşi pierdea din ce în ce mai mult suflul. E emoţionant să vezi cum pierde din energie pe măsură ce se îndepărtează de poveştile tinereţii. Apoi, am revenit după ce am găsit filme şi interivuri de arhivă şi am filmat-o pe Nina doar uitându-se la propriul trecut: comentând, oftând, cântând, recitând poeziile pe care şi le ştia pe de rost o dată cu întregistrările de arhivă.”, a mărturisit regizoarea Mona Nicoară.

Într-o cronică de film scrisă de Ionuț Mareș și pulicată în Ziarul Metropolis la 6 martie 2019, acesta nota: „Distanţa dintre mine şi mine (2018), de Mona Nicoară şi Dana Bunescu, nu este important doar prin valoarea de document – Nina Cassian filmată în ultima perioadă a vieţii. Este un documentar ambiţios prin montajul care pune în dialog memoria personală a scriitoarei şi arhivele din timpul comunismului.” Întregul articol îl puteți citi aici: Distanţa dintre mine şi mine.

Ultimele înregistrări cu Nina Cassian au fost realizate cu un an înainte ca ea să înceteze din viață, în perioada martie-mai 2013, la New York, orașul în care s-a stabilit încă din timpul regimului comunist.

Filmul poate fi închiriat aici: Distanța dintre mine și mine.