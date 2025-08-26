CEL MAI MARE DANS DE ASEREJE ARE LOC LA NOSTALGIA LITORAL 2025, ÎNTRE 29 ȘI 30 AUGUST, PE PLAJA LA NUEVA CUCARACHA DIN MAMAIA

București, 26 august 2025 – Ultimul week-end de vară se încheie cu un dans colectiv de Asereje, amintiri, confetti și hituri emblematice. NOSTALGIA Litoral revine pentru al treilea an consecutiv, pe 29 și 30 august, pe plaja La Nueva Cucaracha din Mamaia, cu două zile de muzică, momente senzoriale și distracție pentru toate generațiile. Pentru că vara trece, dar vibe-ul nostalgiilor rămâne.

Ediția din acest an de la mare invită nostalgicii să spună hotărât da unei provocări fără precedent: cel mai mare dans de Asereje, un moment colectiv, organizat împreună cu Regina Maria, dedicat nostalgiei și energiei anilor ‘90-2000, în stilul inconfundabil NOSTALGIA. Mii de participanți vor dansa sincron la festival pe ritmurile piesei care a marcat generații la rând.

Pentru a încălzi atmosfera din timp, echipa Nostalgia a lansat pe social media o leapșă Asereje, în care partenerii festivalului sunt nominalizați să intre în joc printr-un tag pe Instagram și Facebook. Regina Maria, Banca Transilvania, Kaufland și Cramele Recaș au răspuns deja provocării și au pregătit dansurile de Asereje, într-o adaptare proprie, alături de comunitatea NOSTALGIA.

Vezi aici clipul video care a dat startul dansului Asereje în locuri neobișnuite de pe Instagramul NOSTALGIA: https://www.instagram.com/p/DNf_AhFMqCX/

„La NOSTALGIA ne place să ieșim din tipare și, de fapt, marca noastră este să transformăm orice moment într-o amintire colectivă. Cel mai mare dans de Asereje, făcut în încheierea unei alte veri frumoase, pe o plajă din Mamaia, e exact genul de energie care definește acest party uriaș: nostalgie pură, trăită împreună cu cei mai dragi ai tăi, cu zâmbetul pe buze și fără nicio reținere”, declară Silviu Lăcătuș.

NOSTALGIA este mai mult decât un festival. Nostalgia este locul unde oameni din toate generațiile se conectează prin experiențe vizuale și muzicale, decoruri retro/disco/future și amintiri pentru albumele foto. De la muzee retro & future, cornere instamagrabile, până la activări inspirate de brand, totul este gândit ca o invitație la voie bună. Nostalgia înseamnă o lume întreagă de trăit.

Toate veștile, activitățile, harta evenimentului și line-up-ul vor fi actualizate direct în aplicația mobilă NOSTALGIA, dezvoltată de eSolutions. Disponibilă descărcare din Apple Store și Android.

Biletele se pot achiziționa de pe platforma https://nostalgia.love/bilete/.

Despre festivalul NOSTALGIA Retro/Disco/Future

NOSTALGIA încearcă să fie un festival al vieții, care prezintă într-o manieră specială trecutul și viitorul. Toți cei care au participat la NOSTALGIA de mai bine de șase ani, s-au putut bucura de un real muzeu retro & future, în care organizatorii au integrat și o discotecă specifică anilor ’90 − 2000. În permanență echipa Nostalgia lucrează să creeze o lume plină de imagini și sunete, trecând prin numeroase experiențe senzoriale și momente unice, menite să transforme NOSTALGIA într-o fabrică de amintiri − pentru că, de ce nu, și prezentul poate fi o viitoare nostalgie.

Găsești toate detaliile pe https://nostalgia.love/

