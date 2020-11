Cele mai cunoscute vedete care joacă la cazino

Celebritatea merge mână în mână cu unele dintre cele mai relaxante activități. De la vacanțe de lux în tot felul de destinații exotice la petreceri luxuriante și pasiuni costisitoare. Unul dintre cele mai captivante și pline de adrenalină lucruri pe care celebritățile adoră să le introducă în viața lor este jocul la cazinou. Vedete de la Hollywood, nume uriașe din sport sau oameni de business se îndreaptă constat spre marile cazinouri din lume, pentru a petrece timp valoros în compania altor jucători pasionați de gambling ca ei.

Diferența este că situația financiară prolifică a acestora le crează experiențe de neuitat date de câștiguri colosale ce pleacă de la mize mari sau pierderi importante. Alții nu stau la fel de bine cu norocul, în timp ce unele vedete au o reală pasiune pentru gambling și o transformă într-o variantă profesională de joc. Pentru fiecare moment în care plănuiești să petreci și tu o noapte plină de exaltare la un cazinou stradal sau unul online, precum NetBet casino, aruncă o privire la cum se distrează vedetele la jocurile de noroc, pentru a o face cu stil.

Tobey Maguire

Atunci când ia o pauză de la a salva lumea, Spider Man se distrează pe sume mari de bani la mesele de poker. Sau cel puțin simpaticul actor Tobey Maguire, atât de celebru în întreaga lume pentru rolul său din filmele Spider Man. Un alt motiv pentru care Tobey Maguire este cunoscut, stă în pasiunea, ba chiar adicția lui pentru jocul de poker. Pe lângă nopțile de distracție petrecute în cazinouri mari din lume, în prezența celorlalți prieteni ai săi precum Ben Affleck sau Matt Damon, Tobey Maguire activează frecvent în competiția World Series of Poker. Actorul înregistrează constant foarte mult succes în această competiție, fiind apreciat pentru strategiile lui de joc, ce i-au adus câștiguri de până la 10 milioane de dolari în cazinouri. Pe partea negativă, Tobey Maguire a fost surprins participând la o competiție ilegală de poker, pentru care a fost dat în judecată, semn că pasiunea lui pentru jocul de noroc își întinde pânzele dincolo de cazinouri.

Ben Affleck

Și pentru că atracția super eroilor către gambling pare una fără de piedică, și Batman poate fi găsit la mesele de joc din marile cazinouri. Evident, ne referim la actorul Ben Affleck, un avid al jocurilor de noroc cu cărți. Pasiunea lui se extinde către blackjack sau poker, jocuri ce uneori l-au împins la extreme. În 2001, Ben Affleck a pierdut o mână de poker în valoare de 400.000 de dolari, după care s-a cazat de bună voie într-un centru de reabilitare pentru a-și rezolva problema de adicție către gambling.

Tabloidele străine relatează deseori că actorul petrece foarte mult timp în cazinouri, uneori și sub influența alcoolului. Ceea ce nu a reprezentat o problemă atunci când a pariat suma de 60.000 de dolari pe o singură mână la blackjack, ceea ce i-a adus un câștig de 800.000 de dolari. Sărbătorindu-și norocul, Ben Affleck i-a lăsat un bacșiș generos dealerului de 150 de mii de dolari. Din păcate, actorului i-a fost interzis accesul într-un anumit cazinou din Las Vegas, din cauza faptului că s-a folosit de tehnica de numărare a cărților.

Floyd Mayweather Jr.

Floyd Mayweather Jr. este în acest moment unul dintre cei mai de succes boxeri profesioniști din lume. Reușind să-și păstreze imaginea de sportiv aproape imposibil de învins, Mayweather și-a extins pasiunea către gambling, cu precădere pariurile sportive. Cel mai recent câștig înregistrat de acesta ajunge la 3 milioane de dolari, ce provine dintr-un pariu la fotbal. Miza sa obișnuită la fiecare eveniment sportiv este de până la 400 de mii de dolari, semn că Mayweather preferă riscurile mari atunci când se bazează pe flerul său.

Dintre cele mai impresionante pariuri făcute de acesta, trebuie să amintim povestirea relatată de fosta lui soție care a trebuit să-i acopere în timpul unei sesiuni de joc la casino o miză de 700 de mii de dolari. În 2014 însă, Mayweather a plasat un pariu de 10 milioane de dolari pe echipa Broncos, în cadrul evenimentului Super Bowl.

Ray Romano

Toată lumea îl iubește pe Ray Romano și nu doar pe personajul întruchipat de acesta în faimosul show Everybody Loves Raymond. Iar Ray Romano cu precădere iubește jocurile de noroc. Acesta a apărut des în presă datorită luptei duse de amuzantul actor cu adicția sa către jocurile de noroc, pasiune ce s-a transformat într-o problemă reală încă de când filma la serialul menționat. Ray Romano a beneficiat chiar de tratament prin programul Gamblers Anonymous, reușind să scape de problemă.

Deși astăzi adicția sa este ținută sub control, Ray Romano participă în continuare la evenimentele World Series of Poker, fără să înregistreze un succes prea mare. Plăcerea lui de a paria se îndreaptă spre pariuri pe golf și pariuri virtuale, dar fără să investească bani reali. În cel mai recent serial al său însă, Men of a Certain Age, Romano joacă rolul unui dependent de gambling, personaj creat pe baza experienței personale.

Dana White

Președintele UFC, Dana White este foarte faimos și pentru plăcerea sa de a paria la jocurile de noroc. Mai mult de atât, numele lui răsună în presa străină datorită norocului său incredibil, reușind în anumite nopți să plece cu sume de 5 milioane de dolari după o sesiune de blackjack. Multe cazinouri i-au cerut acestuia să nu mai participe la mesele lor de joc din cauza mizelor uriașe pe care acesta le pariază – 50 de mii de dolari la fiecare mână de blackjack. Evident, tehnicile lui de joc pun cazinourile în dificultate financiară, motiv pentru care nu este bine primit în multe dintre ele.

De curând chiar, cazinoul Palms Casino din Las Vegas i-a interzis accesul, pentru a doua oară, datorită câștigurilor înregistrate de acesta. Și pentru că am menționat atenția negativă pe care Dana White o primește în mediul public pentru activitățile sale, obiceiul de a paria mize uriașe este blamat, având în vedere că acesta este recunoscut pentru sumele deloc suficiente cu care își plătește luptătorii din UFC.