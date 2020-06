Cele mai utile uleiuri esențiale pentru anxietate

Anxietatea este una dintre cele mai comune afecțiuni ale vremurilor moderne. Cercetările au scos la iveală faptul că anumite uleiuri esențiale pot ameliora simptomele stării de anxietate.

Ulei esențial de mușețel

Într-un studiu desfășurat de către University of Pennsylvania School of Medicine, cercetătorii au hotărât că mușetelul „poate furniza activitate antidepresivă relevantă clinic, ce apare în plus pe lângă activitatea anxiolitică (anti-anxietate) observata anterior”.

Mușețelul este cunoscut cel mai mult pentru efectul său deosebit de calmant. Multe persoane care preferă acest ulei în aromaterapie raportează niveluri scăzute de anxietate, iritabilitate și îngrijorare.

Ulei de lavandă

Lavanda este probabil cel mai utilizat ulei esențial în zilele noastre. Are o aromă extrem de plăcută, care este eficientă pentru reducerea stresului, somn, reducerea iritabilității, liniștirea stomacului și multe altele.

Testele clinice au reafirmat în mod continuu beneficiile lavandei, mai ales ca agent anti-anxietate și anti-deprimare.

Ulei de trandafir

Trandafirul este probabil al doilea cel mai folosit ulei pentru ușurarea anxietății, pe lângă lavandă. Există dovezi științifice că este eficient pentru unele din cele mai extreme cazuri de anxietate, cum sunt atacurile de panică și șocul brusc.

Ulei de ylang ylang

Poate cel mai exotic ulei esențial din această listă, ylang ylang este totuși foarte des întrebuințat. Cei care folosesc pentru aromaterapie acest ulei declară experimentarea sentimentelor de optimism, bucurie și relaxare. Beneficiile lui se reflectă și asupra celor care au tensiune mărită, palpitații și insomnie.

