CEMAICITIM ⎢ Inițiativa One Night Gallery & Curtea Veche Publishing

Între 29 și 31 ianuarie, One Night Gallery împreună cu editura Curtea Veche Publishing vă invită să descoperiți o instalație de artă, care îmbină cultura și tehnologia la la Galeria 1001 Arte de pe Calea Victoriei 91-93.

(Ce) mai citim?

#CEMAICITIM este un proiect care constă în expunerea unei interfațe urbane și interactive spre lumea scrisă, cu ajutorul căreia privitorii curioși sunt invitați să descopere o multitudine de autori și pasaje din cărțile acestora. Timp de o săptămână, citatele vor fi expuse și pe ecranele din 10 stații de metrou bucureștene.

Pentru a realiza această culegere digitală de citate, One Night Gallery îi invită pe pasioniații de literatură să-și trimită citatele preferate în perioada 15-28 ianuarie, menționând titlul și autorul/ traducătorul cărții, printr-un comentariu la postarile dedicate sau direct in documentul de aici: https://cutt.ly/CjRalzp.

În plus, Curtea Veche Publishing va trimite și propria selecție de citate. Pentru fiecare paragraf primit, One Night Gallery donează câte o carte pentru copiii dintr-o școală din mediul defavorizat, cu titluri stabilite alături de profesori, cu ajutorul Asociatiei Curtea Veche.

Conceptul #cemaicitim pleacă de la ideea că ne putem inspira reciproc să citim mai mult, prin puterea exemplului și prin sentimentul de apartenență la o comunitate. Experiența este construită pentru a captiva privitorul într-o manieră experimentală și pentru a deschide apetitul publicului pentru lectură printr-o intervenție în spațiul public.

Potrivit cifrelor oficiale, România ocupă ultimul loc în Europa din punct de vedere al cărților citite anual, iar un român din doi recunoaște că în ultimul an nu a citit nicio carte. Cei de la One Night Gallery împreună cu echipa editurii Curtea Veche Publishing cred că aceste statistici se pot schimba și că începuturile de an sunt cele mai potrivite pentru astfel de rezoluții. Proiect cultural #CEMAICITIM este realizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

Conform studiilor, s-au descoperit o mulțime de beneficii pe care cititul le oferă: chiar și 20 de minute de lectură pe săptămână ne fac mai fericiți; una din cinci persoane care citesc se simte mai puțin singură; lectura de plăcere scade cu 28% riscul de depresie; 6 minute de lectură reduc stresul cu 68%; 30 de minute de lectură pe zi cresc media de viață cu 2 ani; cititorii au cu 43% mai multe șanse să scape de insomnie.

Link Facebook event aici: #CEMAICITIM