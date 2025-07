CHELOO, REACȚIE SARCASTICĂ DUPĂ SCANDALUL DE LA CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI. A FOST TESTAT POZITIV PENTRU SUBSTANȚE INTERZISE

Cheloo a fost surprins de polițiști după ce ar fi parcat mașina în curtea Catedralei Mântuirii Neamului, iar apoi ar fi refuzat să părăsească zona, devenind recalcitrant.

Cheloo a fost testat atât cu aparatul etilotest, cât și cu drugtest-ul. Deși alcoolemia a ieșit negativă, testul pentru substanțe interzise a indicat un rezultat pozitiv preliminar, motiv pentru care a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, unde i-au fost prelevate probe biologice.

Rapperul a respins acuzațiile, susținând că nu consumase nici alcool, nici droguri, şi a explicat că se afla în zonă pentru a cumpăra o iconiță, pe care dorea să o ofere cadou unor persoane aflate în proces de împăcare spirituală.

„Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte… (De ce ați mers acolo în parcare?) Ca să cumpăr o iconiță. (Dar de ce nu ați plecat când v-au zis să plecați?) M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”, a declarat Cheloo pentru Digi24.

Artistul a dezvăluit că a intrat în curte pe poartă, nu printr-o barieră, și că nu a realizat că parcarea în acel spațiu era interzisă: „Pe poartă! N-am intrat pe nicio barieră! În fața magazinului de unde doream să achiziționez o iconiță pentru a o face cadou unor oameni care veniseră să se împace în biserică!”.

Nu este prima dată când Cheloo are probleme cu drogurile. În 2016, a recunoscut că a consumat substanțe interzise, mai exact canabis, și asta încă din 1996. Iar în mai 2017 a admis la DIICOT și că a comis infracțiunea de trafic de droguri, mai precis că le-a dat prietenilor săi droguri. El a semnat atunci un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Sursa: Tabu.RO