Cinci lucruri despre Dana Budeanu pe care nu le mai știați!

Una dintre cele mai urmărite personaje din lumea internetului este, cu siguranță, Dana Budeanu și ale ei “verdicte” despre lumea înconjurătoare. Toată lumea se distrează pe seama poveștilor ei cu “mafioți” și “amețite”, însă puțini sunt care știu lucruri importante despre femeia care le spune pe bune și face multă lume să râdă cu replicile ei.

Poate că mulți dintre voi ați uitat dar în 2017, stilista Dana Budeanu a fost cooptată într-un show de dans unde l-a avut partener pe Emil Rengle. Din păcate, chiar dacă știa să danseze, vedeta s-a accidentat și a fost transportată la spital din cauza durerilor puternice.

Ea şi-a rupt o coastă şi şi-a fisurat o alta în timpul repetiţiilor. “Probabil sunt singură vedetă din acest show care nu este o vedetă. Selectarea şi propunerea de a participa au fost o reală surpriză, peste care nu am trecut nici acum, acceptând. Nu am aşteptări, pentru că nu am fost niciodată în faţa camerelor, ci dimpotrivă, prin natură proiectelor la care am lucrat, doar în spatele celor aflaţi în faţă. Dansul nu este o provocare pentru mine, este o plăcere, aşa cum cred că este pentru oricine. Este una dintre bucuriile despre viaţă, alături de muzică şi soare. Aşadar este o schimbare de registru şi o trecere în faţa camerei, pe care o fac cu emoţie.”, spunea Dana la începutul show-ului. „Sunt un om care nu a fost nici măcar răcit o dată în ultimii aproape 20 de ani. Starea în care mă aflu este pur şi simplu una de şoc.

Am avut, într-adevăr, cea mai grea coregrafie, dar nu m-am aşteptat că acest lucru să însemne imobilizarea mea fizică la propriu şi asta pentru că sunt un dansator amator, care nu-şi poate evalua real efortul fizic. Nu ştiu ce să spun, însă am să transmit tuturor cuvintele ultimului prinţ în viaţă al intelectualităţii româneşti, Neagu Djuvara: «Îmi lipseşte dansul. Am fost un pătimaş al dansului. Faptul că la 99 de ani nu mai pot, de altfel, nu mă mai pofteşte nimeni că să mai dănţuiesc în momentul de faţă, este lipsa cea mai mare pe care o resimt acum. Dansul era o nebunie…»“, a declarat Dana Budeanu.

Puțini știu cum arată fiicele gemene ale vedetei. Din păcate, acestea nu au conturi de socializare, nu au telefoane și nu există fotografii cu ele. Pentru că Dana Budeanu vrea să le țînă departe de lumea această. Dana Budeanu a studiat Marketing și Management la Royal Holloway of London, a făcut masterul în Relații Internaționale la London School of Economics. A fost căsătorită timp de 10 ani cu Radu Budeanu, prorietarul unui trust de presă la care a colaborat și ea și a semnat “verdictul” în paginile în care erau prezentate diverse vedete cum erau îmbrăcate. A trăit și studiat multă vreme în străînătate și puțini știu că a pictat pînă în perioada adolescenței.