Cine aduce mai mulți bani în casă: Mădălin Ionescu sau Cristina Șișcanu? Prezentatorul nu se ferește să recunoască

Mădălin Ionescu a dezvăluit că aduce mai puțini bani în casă decât soția lui, Cristina Șișcanu, care este implicată în mai multe afaceri.

Așadar, recunoaște fără nicio jenă că-l întreține soția.

„Nici eu, nici ea nu am avut norocul unor colaborări ușoare, în care să mergem la televiziune cu o oră înainte de emisiune și să intrăm fresh în televiziune. Am muncit pe rupte. Ea, însă, are și o firmă. Colaborările şi afacerile derulate prin firmă îi ocupă cea mai mare parte a timpului. În acest moment, cred că se descurcă mai bine decât mine din punct de vedere financiar”, a dezvăluit Mădălin Ionescu pe Instagram.

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu dețin o companie care se ocupă de producție video, care a înregistrat în ultimul an fiscal o cifră de afaceri de 680.000 de lei și un venit de aproape 280.000 de lei, scrie Fanatik.

De-a lungul timpului, amândoi au fost implicați în proiecte de televiziune care au avut succes și au fost urmărite cu drag de telespectatori.

Chiar dacă mulți nu cunosc acest lucru, Cristina Șișcanu are mai multe ocupații. Ea activează și în mediul online. În plus, este om de televiziune și femeie de afaceri, ceea ce îi aduce venituri substanțiale.