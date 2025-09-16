CINE E ACTRIȚA DIN ROMÂNIA CARE A JUCAT ÎN SERIALUL PREMIAT LA EMMY 2025

Cea de-a 77-a ediție a premiile EMMY 2025 și-a desemnat câștigătorii duminică seară, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Peacock Theater din Los Angeles.

Printre serialele premiate se numără și „Andor”, care a primit trofeul pentru „Outstanding Writing for Drama Series” (n.red Cel mai bun scenariu într-un serial dramatic). Din distribuție face parte și talentata actriță Ana Ularu.

Actrița în vârstă de 40 de ani apare chiar în episodul 9 al sezonului 2 din „Andor” în rolul lui Beska, o angajată a Biroului Imperial de Securitate (ISB – Imperial Security Bureau), iar prestația sa a fost apreciată de criticii de film.

Românca are experiență în filme de talie internațională și a jucat în mai multe producții importante de la Hollywood.

Ana Ularu a apărut alături de Tom Hanks în „Inferno”, a jucat cu Keanu Reeves în „Siberia” și cu actorii Bradley Cooper și Jennifer Lawrence în „Serena”.

Ana Ularu trăiește o frumoasă poveste de familie alături de actorul german Marc Rissmann. Cei doi locuiesc în mare parte la Berlin, orașul natal al fiicei lor, Ezra, despre care Ana a vorbit public pentru prima dată acum doi ani.

Cuplul a lucrat împreună de mai multe ori pe platourile de filmare, consolidându-și legătura profesională și personală. Ana și Marc fac naveta între București și Berlin, iar vedeta mărturisește că nu și-ar fi dorit niciodată să părăsească România complet.

Sursa: Tabu.RO