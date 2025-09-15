CINE E NOUL LEONARDO DICAPRIO. APARIȚIA LUI A CREAT ISTERIE PE INTERNET

Internetul și-a găsit o nouă obsesie: actorul Christopher Briney, în vârstă de 27 de ani, deja supranumit „noul Leonardo DiCaprio” datorită asemănării fizice și stilului său de a juca.

Comparația a devenit virală după o scenă din sezonul 3 al serialului The Summer I Turned Pretty, care a fost văzută de mulți drept un omagiu direct adus filmului Titanic. În episodul 6, scena dintre personajele Conrad (Briney) și Belly (Lola Tung) în cadă a fost imediat pusă alături de secvența iconică în care Jack (DiCaprio) o desenează pe Rose (Kate Winslet).

​Rețelele sociale au explodat cu reacții:

„Dacă mi s-ar spune că Chris Briney este fiul lui Leonardo DiCaprio, aș crede orbește.”

„Sunt singurul care crede că Leonardo DiCaprio din anii ’90 și Christopher Briney seamănă izbitor?”

„Cred că putem fi cu toții de acord că Christopher Briney este noul Leonardo DiCaprio.”

Alții au remarcat nu doar asemănarea fizică – părul rebel, ochii verzi-albaștri și zâmbetul abia schițat –, ci și carisma pe care o transmite pe ecran. „Au acel ceva greu de definit, care îi face să fie staruri ale generației lor”, scriu fanii.

Christopher Briney a devenit cunoscut datorită rolului din The Summer I Turned Pretty, dar succesul l-a propulsat rapid în afara serialului. A jucat într-o piesă off-Broadway (Dilaria), a apărut în remake-ul musicalului Mean Girls din 2023 și a devenit o prezență constantă la evenimentele de top din lumea modei.

A apărut și noul Brad Pitt

Cole Walter, liceanul misterios, blond și cu ochi albaștri, din serialul “My Life With The Walter Boys” a făcut multe adolescente să viseze cu ochii deschiși. Dacă în serial Cole are numai 17 ani, actorul care îl interpretează, Noah LaLonde, are 25 de ani și ne duce cu gândul la tânărul Brad Pitt.

Din copilărie visează la o cariera de actor, însă de abia acum a reușit să dea lovitura. Noah LaLonde spune că rolul “Cole Walter” i-a schimbat viața: “Nu ezit să spun că experiența din „My Life with the Walter Boys” a fost cu adevărat unul dintre cele mai grozave momente din viața mea. Primul meu loc de muncă, pe termen lung, într-un loc nou (am filmat în Calgary), alaturi de unii dintre cei mai incredibili oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Prețuiesc foarte mult acele zile, iar prieteniile și experiențele din acele cinci luni le port cu mine în suflet în fiecare zi”, a scris actorul pe Instagram.

Sursa: Tabu.RO