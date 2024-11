Cine este și cum arată soția lui Călin Georgescu? Nu s-a afișat deloc în timpul campaniei electorale

Cristela, soția candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a ales să nu se afișeze în timpul campaniei și să își susțină partenerul din umbră. Ea este autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale.

„Autor și educator naturopat, cu 20 de ani de experiență personală directă în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxificării regenerative, iridologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare emoțională”, se arată pe blogul personal al Cristelei Georgescu.

Cristela a lansat o colecție de cărți de educație pentru sănătate holistică, printre care „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu” sau „Simplu 2”. Ea face multe postări pe rețelele de socializare, dar nu despre politică, ci despre sănătate și nutriție.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

Potrivit declarației de avere citate, soția lui Călin Georgescu, Cristela-Elena, a avut anul trecut un salariu de 25.458 lei, ceea ce înseamnă că aceasta a fost plătită cu salariul minim pe economie. Totuși, aceasta a lucrat la propria firmă Cristela Georgescu Education SRL, firmă înființată în decembrie 2023.

Potrivit platformei Termene.ro, Cristela Georgescu a lucrat în trecut ca directoare la CitiBank România, având însă și propriul PFA. Aceasta are și propriul blog.

Cristela Georgescu a trăit în Austria, iar în urmă cu trei ani, în 2021, s-a întors cu familia în țară. Călin Georgescu, candidatul independent la Președinția României, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale 2024.

Sursa: Tabu.RO