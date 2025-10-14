Tabu
CINE ESTE SOȚUL MAREI BĂNICĂ. MOTIVUL PENTRU CARE VEDETA TV NU SE AFIȘEAZĂ CU EL

by Andreea Damian
Mara Bănică s-a căsătorit pentru a doua oară, în 2021. Pe soțul ei, Bogdan, un prosper om de afaceri, l-a cunoscut în avion.

Jurnalista a dezvăluit că el nu știa cu ce se ocupă ea. A realizat ce înseamnă să fii un jurnalist cunoscut abia când au mers în mall și lumea se uita la partenera lui.

„La Bogdan m-au fermecat umorul, ironia fină. Apoi am descoperit și alte calități, e protector, familist, altruist, cult, umblat prin lume, sensibil. Acum, ce i-o fi plăcut lui la mine ar trebui să vă spună el. Habar nu avea, când ne-am cunoscut, cine sunt, nu știa că apar la televizor.

Când am fost prima oară cu el la mall, mi-a zis că se simte ca o butelie. Cu ochii pe butelie’. A avut un șoc: oamenii știi cum fac: Uite-o p-aia!’. Și imediat duc privirea spre cel care mă însoțește. Nu i-a plăcut deloc, nu-i place chestia asta cu prezența publică deloc, iar eu îi respect decizia”, a declarat Mara Bănică într-un interviu pentru revista Viva.

Soțul Marei Bănică, Bogdan, conduce o multinațională în Germania și este plecat mai tot timpul. Ajunge în România o dată sau de două ori pe lună și atunci petrece 3-4 zile cu soția și fiica lui. Nu îi place să fie în lumina reflectoarelor, așa că este o prezență extrem de discretă.

Distanța și faptul că se văd oarecum rar nu nasc motive de gelozie între cei doi. Au o încredere oarbă unul în celălalt și, mai mult decât atât, prețuiesc mult ideea de familie.

„Am ZERO gelozie. Nu mă ajută la nimic să fiu geloasă. Cred că vârsta amândurora ne face să prioritizăm ideea de familie, de constructe în jurul copiilor, nu ne gelozim, nu ne certăm. Nu vorbesc despre relațiile trecute, că dacă ar fi fost ceva bun pentru mine rămâneam acolo. Morții cu morții, știi cum e!”, a spus Mara Bănică pentru sursa citată.

