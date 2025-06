CINE ESTE TEODORA MARCU, FEMEIA ÎMPUȘCATĂ MORTAL ÎN BUCUREȘTI. PURTA ÎN PÂNTECE AL DOILEA COPIL

Teodora Marcu, fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 6, a fost împușcată mortal pe 31 mai în complexul rezidențial Cosmopolis. Crima a avut loc sub privirile fiicei sale de 3 ani.

Autorul, Robert Lupu (49 de ani), cunoscut online ca Robert Wolf, era fostul concubin al Teodorei. După atac, s-a sinucis cu aceeași armă.

Teodora Marcu avea doar 23 de ani și era însărcinată în 24 de săptămâni. Tânăra era fostă concurentă la „Insula Iubirii”, sezonul 6. Ea a participat în emisiune alături de iubitul ei Alexandru Marcu. Deși s-au despărțit în timpul show-ului, cei doi s-au împăcat l-a scurt timp după ce au revent în România, gestul lor aducând o serie de critici din partea internauților.

În august 2022, Teodora Marcu a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” sezonul 6 a fost aspru criticată în mediul online, atunci când a anunțat împăcarea cu Alex, dar și în momentul în care a anunțat că este însărcinată.

„Este fix alegerea mea lângă cine vrea sa stau și cu cine vreau o familie! Nici un om nu este perfect, toată lumea are diverse stări, zile bune și mai puțin bune. Nu va puteți da cu părerea și judeca niște oameni văzând câteva imagini, nu veți știi niciodată cum suntem noi cu adevărat! Tot ce contează este ca sunt foarte bine și nu regret nici o secunda alegerile făcute”, a spus la acel moment tânăra de 23 de ani în mediul online.

Teodora și Alex Marcu s-au căsătorit cu doar un an înainte să participe la Insula Iubirii, iar la acel moment tânăra avea doar 19 ani. Cei doi s-au cunoscut atunci când tânăra își însoțea diriginta la un eveniment, așa cum povestise chiar ea, la începutul emisiunii. „Eu sunt Teodora, am 19 ani, deocamdată nu am un job, poate mai târziu. Nu cred că a folosit magia asupra mea să Când ne-am cunoscut eu eram cu diriginta mea în clasa a 10-a la o deschidere de carte și el era acolo și am făcut poze la sfârșit, după mi-a cerut Facebook-ul.

Teodora Marcu a fost ucisă de fostul iubit

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 19:10, într-o zonă comercială din complexul Cosmopolis. Martorii au relatat că au auzit patru focuri de armă. Teodora a fost găsită grav rănită, cu multiple plăgi prin împușcare, în special în zona abdomenului. Poliția și un echipaj medical au intervenit rapid.

Tânăra a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde a murit la ora 20:38. Potrivit primelor informații, Robert Lupu a folosit un pistol de calibrul 9mm. Anchetatorii cred că atacul a fost premeditat: bărbatul a așteptat-o în zona mall-ului din Cosmopolis, i-a tăiat calea și a tras direct asupra ei, fără avertisment. Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt martorele tragediei.

Robert Lupu avea 49 de ani și era din Onești, județul Bacău, la fel ca și Teodora Marcu. Atunci când Teodora avea 14 ani, bărbatul, care era cu 26 de ani mai mare decât ea, a abuzat-o și, profitând de imaturitatea ei, a convins-o să aibă cu el o relație. O relaţie pe care părinţii ei o contestau şi din cauza căreia au avut mai multe scandaluri cu bărbatul. Totul s-ar fi încheiat cu certuri și conflicte.

Sursa: Tabu.RO