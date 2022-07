Cine îl înlocuiește pe Cabral la „Ce spun românii”

Cosmin Seleși vine la PRO TV, unde îi va lua locul lui Cabral. Actorul nu ar fi la prima aventură la Pro, deşi puţină lume mai ştie că a jucat câțiva ani chiar și în serialul „La Bloc”

„Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță. Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață.

În plus, am început să facem filme cu Alin Panc și Văru Săndel, așa că avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă. Mă vedeți deocamdată pe Netflix, în Pup-o, mă, 2 și la teatru”, a declarat Cosmin Şeleşi, pentru Click!

Actorul ar putea fi noul prezenetator al emisiunii „Batem Palma”, care va înlocui show-ul „Ce spun românii”, prezentat de Cabral.

Cosmin Seleși a devenit celebru datorită prezenței în cadrul proiectului „Te cunosc de undeva”, difuzat de Antena 1. După 16 sezoane de „Te Cunosc de Undeva”, actorul Cosmin Seleși anunța despărțirea de echipa de producție din Atena 1.

După despărțirea de Intact Media, actorul apărea pe platourile de filmare pentru Revelionul organizat, după mulți ani, de cei din Pache Protopopescu. Era primul semn că actorul de comedie s-ar putea întoarce în ograda PRO TV.