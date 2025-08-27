CINE ÎL ÎNLOCUIEȘTE PE DRAGOȘ BUCUR ÎN JURIUL „ROMÂNII AU TALENT”: „ÎNCERC DIN RĂSPUTERI SĂ NU DEZAMĂGESC”

Juriul emisiunii Românii au talent va avea un nou membru, după ce actorul Dragoș Bucur a părăsit showul, după 3 sezoane.

După retragerea lui Dragoș Bucur, producătorii au anunțat oficial cine îi va lua locul. Alegerea lor a surprins și încântat deopotrivă publicul: Carmen Tănase este cea care va completa echipa formată din Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu în noul sezon „Românii au talent”.

Actrița are deja o istorie bogată în colaborările cu Pro TV. De la aparițiile constante în programul de Revelion al postului, până la rolurile din seriale precum „Clanul’ sau „Tătuțu”, Carmen Tănase s-a făcut remarcată prin versatilitate și umor. De asemenea, relațiile apropiate cu vedete precum Pavel Bartoș, gazda emisiunii alături de Smiley, au făcut ca integrarea ei în juriu să pară o mișcare firească.

La momentul anunțului, Carmen Tănase a transmis un mesaj emoționant:

„Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin juriu până acum, pentru că uitându-mă la ei am învățat foarte mult, învăț și voi învăța până la sfârșit.

Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16 pentru că da, Românii au talent”.

În timp ce Carmen Tănase se pregătește de această nouă provocare, Dragoș Bucur a ales să facă un pas în spate. Actorul a explicat pe Instagram că are nevoie de o pauză de la televiziune, dar le-a mulțumit colegilor de platou pentru experiența comună:

„Acum trei ani am intrat în echipa ‘Românii au talent. Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună.

De anul acesta, ‘Românii au talent merge mai departe fără mine”.

El a adăugat că se va concentra pe proiecte cinematografice și pe platforma „Bucurii la țară’: „Ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Sursa: Tabu.RO