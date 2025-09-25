CINE SUNT CUPLURILE CARE PARTICIPĂ LA POWER COUPLE ROMÂNIA, SEZONUL 3

Nouă cupluri de vedete intră în provocarea vieții lor, odată cu sezonul 3 din show-ul Power Couple, la Antena 1. Sportivi, artiști și creatori de conținut, printre concurenții acestui an.

Poveștile de dragoste care rezistă timpului trec prin clipe care clădesc amintiri, prin momente dificile care-i învață să se ridice, dar și prin cele în care zâmbesc la maximum. Indiferent de trăiri… există un lucru în comun – aceștia se țin de mână și transformă imposibilul în posibil, găsindu-și forța în doi! Următoarea perioadă aduce o provocare care le va scoate din zona de confort pe unele dintre cele mai cunoscute cupluri de vedete din țară: sezonul 3 Power Couple România!

Antena 1 a anunțat oficial cele nouă cupluri care vor participa sezonul acesta la emisiunea „Power Couple”, concept lansat în urmă cu trei ani. Printre participanții de anul acesta se numără foști sportivi și cântăreți, cât și creatori de conținut cu cifre impresionante pe social media. Televiziunea nu a anunțat când urmează să difuzeze noul sezon.

Sezonul trei va fi filmat în Malta, potrivit Pagina de Media, iar prezentatorul TV Dani Oțil va fi în continuare gazda show-ului.

Cuplurile care vor călători în Malta pentru a participa la emisiune sunt:

Gimnasta Sandra Izbașa și actorul Răzvan Bănică;

Creatorii de conținut Dilinca și Mădălin Șerban;

Cântăreața ADDA și soțul său, Cătălin Rizea;

Jurnalistul de radio Andrei Niculae și iubita sa, Claudia;

Fostul luptător kickbox Cătălin și Luiza Zmărăndescu;

Cântărețul Nick NND și soția sa, Cătălina Marin;

Creatorii de conținut Mitzuu și Ariana;

Gimnastul Marius Urzică și soția sa, Simona;

Creatorul de conținut Oase și soția sa, Maria, care este artistă.

Filmările pentru emisiune vor dura șase săptămâni, conform Libertatea, timp în care cele nouă perechi vor trece prin etape și probe care le vor testa cunoștințele culturale și abilitățile fizice, însă în cuplu.

„A mai trecut un an și sunt iar în punctul în care mi-am făcut bagajele, le-am pregătit la ușă și sunt gata de plecarea spre Malta. Colegii mei sunt deja în locație și muncesc de zor pentru a se asigura că, încă o dată, îi vom provoca pe concurenți în moduri la care nici nu se pot gândi. Eu mă aștept să fiu iar cățărat pe cele mai înalte macarale sau să prezint de sub apă… pentru că la Power Couple, știți deja, totul e posibil! Dacă sunteți curioși de mai multe detalii, fiți cu ochii pe conturile mele de social media și când apuc, promit să vă mai arăt câte ceva de prin culise. Hai… ne vedem în Malta!”, a declarat prezentatorul emisiunii Dani Oțil, potrivit Libertatea.

Primul sezonul al emisiunii „Power Couple” a fost câștigat de cuplul format din Daiana Anghel, fostă vedetă de televiziune și în prezent creatoare de conținut, și fostul ei soț Sorin Gonțea, care este șef-bucătar. Câștigătorii sezonului 2 au fost magicianul Robert Tudor și soția sa, Elena.

