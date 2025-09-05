CINE VA MOȘTENI MILIARDELE LUI GIORGIO ARMANI. DESIGNERUL NU A AVUT COPII

Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 91 de ani. Potrivit Forbes, o avere estimată la 12,1 miliarde de dolari.

La baza acestei averi stă imperiul Giorgio Armani, fondat în 1975. Până la deces, el era atât CEO-ul, cât și singurul acționar al companiei.

Afacerea s-a extins în muzică, sport și hoteluri de lux italiene. Armani era proprietarul clubului de baschet Olimpia Milano, deținea investiții imobiliare, hoteluri și un iaht de 60 de metri. Grupul Armani, care include mărcile Giorgio Armani, Emporio Armani și A|X Exchange, a raportat în 2024 venituri de 2,3 miliarde de dolari.

Armani nu a avut copii și a fost extrem de discret în privința vieții sale private. Într-un interviu acordat revistei Vanity Fair în 2000, declara: „Am avut femei în viața mea. Și uneori bărbați… Ca să faci această meserie, trebuie să ai o minte liberă. De multe ori, nu ai timp să te preocupi de alții.”

Cu puțin timp înainte de moarte, Armani a conturat planul de succesiune într-un interviu pentru Financial Times: „Planurile mele pentru succesiune constau într-un transfer gradual al responsabilităților pe care le-am gestionat mereu către cei mai apropiați mie… precum Leo Dell’Orco, membrii familiei mele și întreaga echipă.”

În 2016, designerul a organizat chiar o întâlnire pentru a stabili regulile post-mortem. Principalii moștenitori și administratori ai averii includ membrii familiei sale – sora Rosanna, nepoatele Silvana și Roberta, precum și nepotul Andrea Armani – toți implicați în companie. De asemenea, în planul succesoral sunt incluși colaboratorul său de-o viață, Pantaleo (Leo) Dell’Orco, și o fundație înființată în 2016 pentru protejarea moștenirii Armani, după modelul adoptat de Rolex. Dell’Orco, mâna sa dreaptă de peste patru decenii, era responsabil de linia masculină a brandului.

Toți acești succesori fac parte din consiliul de administrație al companiei, condus de Rosanna Armani, și erau deja implicați în echipa de management.

