„CINEMA SUB CLAR DE LUNĂ” REVINE PE TERASA DE LA PROMENADA MALL DIN 11 SEPTEMBRIE

Vești bune pentru bucureștenii pasionjați să vadă filme în aer liber. Cinema sub clar de lună revine în acest weekend la Promenada Mall, iar intrarea este liberă.

În fiecare joi, de la ora 20:00, participanții se pot bucura de filme românești și internaționale. Printre acestea se vor număra comedii savuroase ca Două lozuri și Dineu cu vecinii de sus și multe altele.

„Vino în fiecare joi, de la ora 20:00, să revezi filme românești și internaționale premiate, de la comedii savuroase ca Două lozuri și Dineu cu vecinii de sus, la capodopere ca Another Round”, au precizat organizatorii pe pagina de Facebook.

Organizatorii au anunțat care este programul filmelor. Iată care este acesta:

11 septembrie

Încă un rând (Another Round) | r. Thomas Vinterberg | Danemarca, 2020

18 septembrie

È pericoloso sporgersi | r. Nae Caranfil | România, 1993

25 septembrie

Iluzii pierdute (Lost Illusions) | r. Xavier Giannoli | Franța, Belgia, 2021

2 octombrie

Un pas în urma serafimilor | r. Daniel Sandu | România, 2017

9 octombrie

Dineu cu vecinii de sus (The People Upstairs) | r. Cesc Gay | Spania, 2021

16 octombrie

Două lozuri | r. Paul Negoescu | România, 2016

Mai multe detalii cu privire la programul complet al evenimentului pot fi regăsite AICI.

Sursa: Tabu.RO