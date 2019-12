Cineva a surprins frumusețea terenurilor agricole englezești în ceea ce se numește broderie aeriană

Inspirați de tehnicile tradiționale de broderie, tot mai mulți artiști textili contemporani împing granițele meșteșugului pentru a crea artă textilă elaborată.

Unul dintre acești artiști este Victoria Rose Richards, în vârstă de 21 de ani. Ea folosește o gamă de cusături de broderie pentru a crea scene de peisaj ilustrativ, pline de culoare și textură. Richards locuiește în Plymouth rural, Anglia, unde este înconjurată de frumusețea naturală care o inspiră. Câmpurile fermierilor, drumurile de la țară și pâraiele de râu sunt prezentate în lucrarea „pictorului cu acul”, toate fiind redate meticulos în fir colorat. Cusături lungi, drepte din satin, ilustrează petele de câmpii, în timp ce un ciorchine de noduri franțuzești ilustrează copacii și frunzișul dintr-o poză făcută de undeva de foarte de sus.

Dragostea de natură a lui Richards depășește practica ei artistică – ea are, de asemenea, o pregătire academică în biologie. “Sunt absolvent de biologie cu pasiune pentru broderie, natură și toate lucrurile strălucitoare și colorate!” – spune ea. Richards, care are sindromul Asperger, a descoperit broderia ca o modalitate de a-și calma mintea în pauzele dintre cursurile de la facultate. Ea dezvăluie: „Am scos niște albastru și verde frumos din vechea trusă de broderie a bunicii mele și am brodat pentru prima data un peisaj în octombrie 2018.” Astăzi, ea continuă să învețe tehnici noi pentru a-i face vieții impresionante din jur – mici portrete textile.