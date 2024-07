Claudia Iosif rupe tăcerea! De ce s-a terminat, de fapt, relația cu Dorian Popa

Claudia Iosif și Dorian Popa s-au despărțit în urmă ceva timp, după mulți ani de relație, iar niciunul dintre ei nu au dezvăluit motivele care au dus la despărțire.

Niciunul nu a vorbit despre motivul care a dus la despărțire, însă recent, Babs a dezvăluit cum s-a ajuns la finalul relației.

Claudia Babs și cunoscutul artist au avut o relație de mai bine de 11 ani, iar într-un final, au ales să pună punct poveștii de dragoste pe care o aveau. Au trecut peste toți anii în care s-au susținut, au luat-o de la zero și și-au acceptat imperfecțiunile. Cu toate că păreau unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea mondenă, se pare că lucrurile nu au stat chiar așa.

La luni bune după despărțirea de Dorian Popa, Babs a făcut mărturisiri legate de separare. Potrivit vedetei, nu a fost cazul de infidelitate și nu și-au imaginat că o să facă acest pas.

„Nu a vrut nimeni să se ajungă aici. Noi mai mult ca oricine, am fost o echipă, înainte de iubire. Am realizat lucruri, ne-am maturizat împreună. Sunt sigură că el nu mă uită pe mine, cum nici eu nu o să-l uit pe el. Pur și simplu, în ultimul an s-au adunat foarte multe. Eu am avut niște probleme, probabil nici eu nu m-am purtat cum trebuie. Ne-am pierdut noi doi, ca oameni. Am început să ne ciondănim. Dar un motiv real chiar nu a existat. Nimeni nu a înșelat pe nimeni, nu a fost vorba de așa ceva. Ultimul an a fost foarte greu, el avea multe concerte, era mult plecat. Eu am avut o semidepresie, și asta ne-a afectat ca relație. S-a făcut click, într-o zi, și asta a fost”, a mărturisit Babs pentru Cancan.

Mai mult, foștii iubiți au decis de comun acord să nu se mai vadă o perioadă, cu toate că ambii locuiesc aproape unul de celălalt.

„A trecut foarte mult timp de când ne-am despărțit. Încercăm să ne refacem amândoi viața. De aceea am stabilit să nu ne mai vedem o perioadă. Dar ambii îl avem și-l împărțim pe Cheluțu. Oamenii se mai și despart, asta e”, a completat aceasta.

