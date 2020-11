Claudia Pătrășcanu, mesaj disperat de mamă

Pentru cei care nu știu, Claudia Pătrășcanu și încă soțul ei, Gabi Bădălău, sunt în curs de divorț și sunt despărțiți de ceva vreme. Însă fosta solistă de la Sexxy și Exotic riscă să rămână fără copii pentru că familia fostului partener împreună cu el îi face tot felul de probleme iar solista a publicat următorul mesaj pe rețelele de socializare.



“Ajung să scriu acest mesaj cu gândul că cineva va înțelege ce trăiesc eu în aceste momente cu Fam Bădălău, cu sora fostului meu soț, mama acestuia, soțul și întreaga familie mă abuzează emoțional, mă amenință că îmi vor lua copiii, îmi trimit mesaje grave fără să aibă dovezi, nu le permit copiilor să vorbească cu mine, tatăl lor îi lasă în grija familiei și tot timpul sunt nevoită să iau legătură cu copiii mei să i aud prin diferite persoane. Sunt acea mamă disperată care se judecă într o instanța ptr copiii ei, care are încredere în justiția noastră și care sper să facă dreptate că acești copii să crească lângă mama lor așa cum e dat de Dzeu. Toți cei care mă cunoaște-ți în toți acești ani ca om public, mamă, care vedeți mesajul meu cu disperare, am nevoie de oameni cu suflet să pot scapa de acești oameni care spun peste tot că mă vor în pământ! Nu pot pune încă, acele mesaje pe care soțul și sora lui mi le trimit și mă abuzează emoțional, dovezi grave pe care le am din timpul căsniciei ci nu numai și din tot ce trăiesc acum, gândindu mă doar la copii.

Mă amenință că mi vor lua ei copiii ptr că sunt o mama de la care copiii mei nu au ce învața….eu cred că acești copii minunați doar de la mine au ce învața și ei știu asta prea bine, dar mare păcat că au atâta vrajbă ptr mine. Nu le am făcut nimic, doar vreau să fiu lăsată să mi cresc copiii în liniște și să i duc pe un drum bun, să știu de ei când fac un vaccin, dacă sunt bine și să le spun că îi iubesc, vreau să să fiu lăsată să vorbesc cu ei și să înțeleagă pentru totdeauna că sunt mama lor, orice rău ar dori ei ptr mine. Acești oameni fără frică de Dzeu și fără scrupule nu înțeleg sentimentul de mama, nu încetează, ci doar vor să mi facă rău prin tot felul de mijloace nedrepte! Va rog, fac acest apel public în ideea că cineva mă va auzi și mă va ajută să se facă dreptate și să iasă la suprafață și alte adevăruri care se știu și nu s au auzit. Sunt acea mamă singură, Încolțită de acești oameni fără inima și scrupule, fără să cunoască sentimentul MAMA! Rugați vă pentru mine că Dumnezeu să le dea gânduri bune și să mă lase să mi cresc copiii în liniște și cu demnitate!”, a scris Claudia pe paginilie ei de socializare.