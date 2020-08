Claudia Pătrășcanu, mesajul unei mame care luptă pentru copii ei

Fosta solistă din trupele “Exotic” și “Sexxy” s-a despărțit de soțul ei care vrea să-i ia în instanță copiii ca și răzbunare. Claudia Pătrășcanu, căci despre ea este vorba, se luptă pentru ca băieții ei să-i fie aproape și să nu-i ia nici o instanță judecătorească de lîngă ea. Astfel că vedetă a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

“Nimeni și nimic nu poate să-i ia de lângă mine…. chiar dacă direct și indirect primesc mesaje în care sunt amenințată de acest lucru! Sunt o mamă impecabilă și voi merge până în pânzele albe ca acești copii să crească lângă mama lor, așa cum este lăsat pe pământ! Nu am făcut niciun rău nimănui niciodată, nu am greșit cu nimic, îmi văd de viața și copii, de educația lor și vreau să-i pregătesc pentru viitor așa cum este legea firii. Îmi divinizez copiii și nu mi am dorit niciodată să-i despart de tatăl lor, ba chiar îmi doresc să fie bine numai și numai pentru ei, dar… Nu înțeleg de ce atâta presiune și răzbunare asupra mea?! Sunt mama copiilor lui și cu asta spun tot!

Sunt convinsă că în țara aceasta încă se poate face dreptate, că sunt oameni cu suflet și cu conștiința și vor decide corect viața a doi copii care vor să fie luați de lângă mama lor! Vreau doar să-i cresc frumos, cu respect, credință și să nu le lipsească dragostea și afecțiunea mamei, căci doar așa se vor dezvolta frumos! Celor care mă simpatizați de ani buni, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele dumneavoastră și pentru toate aprecierile de a lungul timpului. Știu că răbdarea și credința ne ajută în orice situație și las totul în mâinile Domnului!”, a scris Clsaudia pe social media.