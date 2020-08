Cleopatra Stratan și Edward Sanda au o nouă piesă de dragoste

Cei doi tineri îndrăgostiți, care și-au trăit iubirea în pandemie, unul în România și celălat în Moldova, au reluat relația și colaborarea muzicală, Cleopatra Stratan de 17 ani și Edward Sanda de 23 de ani au filmat și un videoclip la piesă “Dragoste, te rog”.

Deși au colaborat pentru prima oară pentru „Cozonac” în urmă cu doi ani, Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu își imaginau că urmau să formeze unul dintre cele mai fresh și mai îndrăgite cupluri ale momentului. Cei doi au lansat acum „Dragoste, vă rog!”, o piesă îndemn pentru toți cei care iubesc, dar care uneori ajung să își frângă inimile. “Dragoste, vă rog, plătesc cu orice pot” sunt versurile ce scot în evidență faptul că o viață fără iubire este o viață pustie și cu riscul de a avea inima făcută bucăți din nou, iubirea merită orice risc.

„Piesa «Dragoste, vă rog!» are în esență tema despărțirii, însă noi o vedem mai pozitivă, ca fiind despre un cuplu care nu se poate întâlni, așa cum eram noi în perioada autoizolării când am fost cinci luni la distanță. Starea determinată de această perioadă vine de la versul: «Te văd aici, dar nu ești lângă mine» – versul în care ne-am tot regăsit. Cu toții avem nevoie de dragoste, în orice formă și cu atât mai mult cu toții o merităm. Acesta este mesajul piesei și ne dorim foarte mult să ajungă la voi. Videoclipul a fost filmat și regizat de Roman Burlaca, l-am filmat la Chișinău și a fost primul proiect început după carantină”, povestește Cleopatra. „Am scris «Dragoste, vă rog!» împreună cu Irina Cupco și deși inițial gândisem piesa ca fiind una tristă, prinzând contur, mi-am dat seama că îmi doream să o cânt alături de Cleo pentru că reflectă exact ceea ce am trăit noi în perioada izolării, când nu ne puteam vedea. «Te văd aici, dar nu ești lângă mine» este versul reprezentativ care dezvăluie exact ce am simțit atunci și chiar și acum: dorul apăsător”, adaugă Edward.