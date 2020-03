Clipe de groază trăite de cântăreața Paula Hriscu în vacanță Maldive din cauza Corona Virus

După spectacolul grandios prin care și-a lansat primul ei album – “Nu-i băi că-s micuța”, concert susținut cu succes pe 7 februarie la Cluj-Napoca, îndrăgită cântăreața de muzică populară a plecat împreună cu iubitul ei și alți prieteni în Maldive, vacanță programată pentru a-și serba și ziua de naștere!

Toate bune și frumoase până când Corona-Virus a explodat pretutindeni, inclusiv în zone cu temperaturi ridicate. Alertă s-a răspândit rapid, trei insule din Maldive au fost închise, sute de oameni, atât localnici, cât și turișți au intrat sub vizorul autorităților. În prezent, artista se află acasă, în autoizolare. Cum a ajuns la autoizolare pentru 14 zile, ne spune chiar ea:„Au fost zile întregi de coșmar, de panică, pentru că nu știam exact ce se întâmplă cu noi, informațiile se schimbau de la o ora la altă, autoritățile ne spuneau ceva, pe internet citeam altceva… După spectacolul grandios în care a avut loc și lansarea albumului meu “Nu-i băi că-s micuță”, eu și iubitul meu am plecat într-o mică vacanță pentru reîncărcarea bateriilor și revenirea în forță pentru următoarele proiecte, pe care sperăm să le punem în aplicare cu ajutorul lui Dumnezeu.

Cum Maldive era o destinație la care visasem de ceva timp, pe dată de 03.03.20 seară (chiar de ziua mea) am plecat 4 persoane spre Maldive. După un zbor lung am ajuns pe insula Kuramathi în jur de ora 17:00, unde ne-am instalat și am și plecat un pic în explorare. Sigur că primul impact a fost WOW, ochii mei fiind hipnotizați de atâta frumusețe pe care acea insuliță o deține. Cum insula Kuramathi nu este foarte mare, are o lungime de doar 2 km, e clar că în scurt timp o poți străbate pe jos și te poți bucură de natură pe care ea ți-o oferă. Eu asta am făcut aproape în fiecare zi și nu m-am plictisit deloc. M-am bucurat de palmieri, de păsări, chiar de șopârlele gekkonidae de diferite mărimi care mi se păreau foarte drăguțe, însă trebuia să alerg puțîn după ele pentru a le fotografia fiind destul de rapide. Sigur că oceanul ne-a impresionat cel mai mult cu vietățile pe care le deține, fel de pești, pisici de mare și alte minunații, chiar și rechini, iar aici vreau să menționez faptul că aveam două familii de rechini în zonă și vă asigur că era totul în siguranță, erau prietenoși, blânzi, motiv pentru care puteam înotă printre ei fără teamă că ne fac vreun rău. Recunosc că ne-a fost puțîn frică inițial, așa că înotam când ei nu erau pe zonă , chiar dacă am fost asigurați că nu se intâmplă nimic. Verificăm zona cu privirea, vedeam și cel mai mic pește și asta datorită faptului că apă era foarte limpede, vedeam că nu este rechinaș și “pleosc” în apă. Căsuța de pe apă, unde am stat, a fost de nota 10 și mâncarea la fel. Seară ne delectam pe terasă unui bar/pub, unde vedeam și asfințitul… sigur că asfințitul îl puteam vedea și de pe coadă insulei unde se află o plajă superbă cu nisip alb și fin…

Noi trebuia să părăsim acest paradis pe dată 11.03.20, dar înainte cu o zi, adică pe dată de 10.03.20 seară, am fost anunțați de către cei de la recepție că se amână plecarea de pe insulă din cauză că ajunsese și acolo acest virus COVID19. Ne-au spus că la cabinetul medical s-a prezentat cineva cu simptomele care descriu acest virus și, până nu primesc rezultatele analizei, nu putem părăși insula. Ne-am speriat cumplit, nu știam dacă am fost sau nu pe lângă această persoană, dar ne-am păstrat calmul și am așteptat să vedem ce se întâmplă.

În următoarea zi la ora 11:00 ne-au informat telefonic de la recepție că rezultatul de la analiză a ieșit pozitiv și că acea persoană are COVID19. Pe o suprafață aproximativ 30-50 m, am fost adunați sute de suflete pentru consultații!

Situația devenea un pic agitată… mai după masă ne-au sunat din nou să ne anunțe că trebuie să ne prezentăm la cabinetul medical de pe insulă pentru consultații. Am respectat ce ni s-a spus și am mers. Însă când am ajuns acolo situația a devenit horror pentru că pe o suprafață de aproximativ 30-50 m, am fost adunați sute de suflete pentru consultații! Nu ni s-a părut normal, iar noi ne întrebăm dacă cel contaminat fusese în preajma cuiva de acolo și ne vom îmbolnăvim toți… Dacă deja erau persoane contaminate cu acest virus și îl luăm și noi?…

Era o coadă destul de lungă, formată din câte două persoane, noi am așteptat deoparte cam vreo 2-3 ore până s-a mai scurtat coloana. Am ajuns în final la medicul care ne-a luat temperatura și ne-a pus să completăm o fișa în care trebuia să răspundem dacă am avut simptome și dacă am fost aproape de cineva contaminat (mi se pare o prostie să pui întrebarea asta, de unde să știi așa ceva?! Poate cel contaminat nu a avut simptome încă, faptul era oricum consumat). Au fost vreo 10 medici, unii aveau mășți și erau îmbrăcăți de parcă erau astronauți, alții nu… nu mai înțelegeam nimic. Nu am avut temperatură nici unul dintre noi, ne simțeam bine așa că de acolo am plecat la cină și pe urmă la căsuță. Pe la ora 23:00 am fost informați că situația e sub control, că nimeni nu are virusul și că în următoarea zi să ne întâlnim cu cei de la agenție să ne aranjeze următorul zbor. Zis și făcut. Dimineața ne-am întâlnit cu ghidul care ne-a spus că pentru următorul transport deja plătit mai aveam de așteptat câteva zile, iar dacă nu vrem nicicum să mai stăm, să ne cumpărăm bilete pentru a pleca în ziua respectivă, adică pe dată de 12.03.20. Noi nu am vrut să mai stăm pentru că situația era foarte delicată, lumea devenea agitată, iar noi simțeam că ni se ascund lucruri… Am pus întrebări legat de subiectul acesta și ni se răspundea cu zâmbetul pe buze că e totul în regulă dar, de fapt, nu era.

Noi am plecat de pe insulă cu ajutorul lui Dumnezeu pentru că oricum între timp vedeam pe internet situația din România și din întreaga lume și ne doream să ajungem acasă, dacă tot ni s-a permis să părăsim insula. Drumul a fost foarte greu, zborul a avut numeroase escale: Male-Doha-Bucureșți-Cluj-Napoca. În Doha am avut escală și a trebuit să stăm 10 ore în aeroport. Acolo iar ne-a cuprins teamă pentru că era foarte multă lume, unii cu măști, alții fără… Au trecut și acele 10 ore și ne-am urcat în avion spre București, iar apoi spre Cluj.

În prezent suntem autoizolati la domiciliu, am ales să facem acest lucru pentru 14 zile chiar dacă nu ni s-a cerut asta, deoarce am fost într-o zonă infectată. E bine și așa ni se pare normal să protejăm pe cei din jur și pe familiile noastre. Din dată de 14.03.20 stăm în casă și vom stă atât cât este nevoie pentru siguranța celor din jur. Fac un apel către toți cei care au venit din străînătate să facă la fel, să se gândească la cei din jur, să protejeze pe cei care le sunt aproape. O să reușim să trecem peste acest necaz, dar doar cu o minte înțeleaptă și să respectăm ceea ce ne spun autoritățile să facem”, a povestit solista.

Cine e Paula Hriscu

Paula Hriscu este în prezent studentă la Academia Națională Gheorghe Dima, facultatea de Interpretare artistică, anul III, secția CANTO. “Nu-i băi că-s micuța” este primul ei album, lansat cu succes pe 7 februarie la Casă de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, în cadrul unui spectacol folcloric inedit, organizat de HPA Music. Concertul a fost unul senzațional pe care l-a susținut în față a peste 3000 de spectatori, alături de artiști consacrați, nume mari ale folclorului românesc – Nicolae Furdui Iancu, Marius Ciprian Pop, Ionuț Fulea, Văru Săndel, Stana Stepanescu, Maria Mihali, Bogdan Toma, Aurel Tamas, Niculina Stoican, Liliana Laichici, grupul Cupru Min și Orchestra “Ceterași de la Cluj”. Invitat onorific Elise Stan, iar că prezentator Iuliana Tudor.