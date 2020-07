Codin Maticiuc a fost îmblânzit de un copil

Fostul crai de Dorobanți, băiatul de bani gata, și alte porecle care i se mai spuneau nu l au deranjat deloc pe Codin Maticiuc. Acum acesta este și producător de filme dar și actor, iar tânărul afacerist are o poveste despre cineva care i-a “furat” inima. Iată mesajul acestuia:

“Călcâiul meu. Am fost invincibil. Am fost și nu am știut. Adeseori mi-a fost teamă. De adversar, de greutăți, de viață în general. Nu trebuia să-mi fie. Eram invincibil sau chiar dacă pierdeam o luptă nu puteam pierde întregul război. Și dacă prin absurd îl pierdeam și pe acela mă umfla râsul căci eram nemuritor. Acum însă nimic nu mai e la fel căci pe 04 aprilie anul trecut mi-am descoperit propriul călcâi a lui Ahile. Se numește Smaranda și de câte ori plânge noaptea sau face febră sau îi ies nu știu ce pete pe pielea-i perfectă eu simt ca ma sfârșesc efectiv. Nu mă așteptam la asta. Fetița nu a venit și cu o forță în plus, o motivație sa muncesc în plus, sa realizez lucruri. Eram destul de motivat și înainte. Nu mi-a dat o forță în plus, doar o slăbiciune. Când nu se simte bine sunt nervos, abătut, îngrijorat. Trec de la o stare la alta ca o femeie pe ciclu, mănânc compulsiv, fumez mai mult și sufăr ca un câine. NU AVEAI CE SĂ-MI FACI ÎNAINTE CA SA MĂ DĂRÂMI AȘA. Efectiv nu aveai ce. Iată-mă însă acum victimă sigură în fața unei răceli cât de mici. Iată-mă cum ma foiesc nervos când pe ea o supără dințisorii, cum îmi sare inima din piept când aud doar că nu e în apele ei. Vreau in continuare sa cuceresc Troia și mă rog la Dumnezeu să nu mă lovească în călcâi căci altceva nu ma poate opri vreodată. Amin”, a scris Codin pe facebook.