Comedii romantice de (re)vizionat de Ziua Îndrăgostiților

Comandați același meniu ca Sally în When Harry Met Sally, urmăriți primele emoții ale lui Marianne și Connell din Normal People sau vărsați câteva lacrimi pentru întâlnirea ratată a lui Meryl Streep și Clint Eastwood, Pe drumul spre Madison.

Iată o selecție de seriale și comedii romantice, pentru a intra în Valentine’s Day Mood, înainte de 14 februarie.

Filmele de care nu te vei sătura niciodată

Frumușica (1990)

Când Harry a întâlnit-o pe Sally (1989)

Mic dejun la Tiffany (1961)

Romeo şi Julieta (1996)

Ziua cârtiței (1993)

Ce-şi doresc femeile (2000)

Ameţit de dragoste (2002)

Vacanţă la Roma (1953)

Notting Hill (1999)

Fantoma mea iubită (1990)

PS: Te iubesc (2007)

Titanic (1997)

Nopți albe în Seattle (1993)

Filme care sfidează clișeele genului

Normal People (2020)

Always be my maybe (2019)

Someone Great (2019)

Nu sunt un ușuratic (2018)

The Incredible Jessica James (2017)

Domnişoare de onoare (2011)

Dragoste cu preaviz (2002)

E tare complicat! (2009)

500 de zile cu Summer (2009)

Bodyguard (1992)

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Mesaj pentru tine (1998)

Musicaluri

Cântând în ploaie (1952)

Moulin Rouge! (2001)

La La Land (2016)

Unora le place jazul (1959)

Comeback (2015)

Grease (1978)

A Star Is Born

Odată ca niciodată (2007)

Când eșecurile rimează cu povești grozave

Jurnalul lui Bridget Jones (2001)

Domnişoara populară (2012)

Vacanţa (2006)

Crazy, Stupid, Love (2011)

Hoţul de inimi (2010)

20 de ani diferență (2013)

Mireasă de împrumut (2006)

Vrei să te însori cu mine? (2009)

Jackpot (2019)

10 lucruri nu-mi plac la tine (1999)

Liceenele din Beverly Hills (1995)

Secrete din trecut (2008)

Love, Rosie (2014)