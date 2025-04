Condițiile puse de Gabriela Cristea pentru a se întoarce în televiziune

Gabriela Cristea s-a retras din televiziune după 31 de ani de carieră, surprinzându-și atât fanii, cât și apropiații.

„E bine acum, mult mai bine. Am și eu timp mai mult. La fel și ea. Nu-mi vine să cred că după-amiezile am cu cine să le petrec. Nu mai am stresul ăla că trebuie să ajung acasă până la o anumită oră. Pot veni și mai târziu”, a declarat Tavi Clonda pentru CANCAN.RO.

Cu toate acestea, Tavi Clonda nu exclude posibilitatea ca Gabriela Cristea să revină în televiziune, dar doar în condițiile potrivite. Până atunci, vedeta pare să se bucure de noul său drum și de timpul petrecut în familie.

„Ea nu mai vrea nimic acum. Dar dacă va primi vreun proiect drăguț, care să nu necesite prea mult timp, nu se știe din toamnă. Momentan, e răcită, de două zile stă în pat. În timpul săptămânii eram terminați. Ea pica lată. A fost, a trecut. Și acum, tot eu duc fetele la înot, la gimnastică și tot eu le iau de la școală. Doar că acum le așteaptă ea acasă, cu mâncarea. Nu mai trebuie să le pun eu masa, să încălzesc. Ne împărțim treburile”.

Soțul vedetei, Tavi Clonda, a vorbit recent despre noua viață a cuplului și a dezvăluit că Gabriela se concentrează acum pe proiectele sale online, dar mai ales pe cofetăria pe care o deține.

„Se apucă de cozonaci, pentru cofetăria online și cea fizică. Asta îi ia timp mult acum. Se pregătește, trebuie să ia materialele. De asta nu mă ocup, sunt băgat în suficient de multe. Mi-am deschis acasă și propriul studio și am de lucru”, a adăugat artistul.

Deși activitatea în mediul digital le-a adus mii de euro pe lună din postările pe Facebook, câștigurile au scăzut recent. „Aș mai schimba ceva cu online-ul. Momentan mi-am schimbat freza, cred că am făcut vreo 700 k de vizualizări pe Facebook cu subiectul ăsta. Noi cu Facebook-ul suntem, el e baza la noi. Am avut luni de zile când câștigam mii de euro. Asta acum vreun an. Că am fost printre primii, am câștigat mulți bani. Dar acum a scăzut foarte mult. Se încasează foarte puțin, au schimbat ei algoritmii. Nouă vizualizările nu ne-au scăzut”.

Sursa: Tabu.RO