Connect-R, dezvăluiri despre perioada când era dependent de droguri: ”Mă dureau organele din mine!”

Connect R a făcut în premieră dezvăluiri despre dependența de droguri cu care s-a luptat timp de șase ani! Solistul susține că ajunsese să-și injecteze cocaină zilnic.

Interpretul piesei ”Vara nu dorm” recunoaște că a fost dependent timp de șapte ani de cocaină, alături de colegii lui de cântări.

„M-am drogat foarte mult timp. Eram total împotrivă. Am dat la un moment dat de cocaină și cocaina era așa o îmbinare a unei stări de extaz extraordinare cu faptul că suplinea lipsurile lăsate de oboseală, pentru că aveam și 9 concerte într-o săptămână. Eram foarte obosiți și când trăgeam câte o linie de cocaină, până dimineața eram forță. Ne-am dat seama că sistemul imunitar slăbește și a cam trebuit să renunțam”, a spus acesta în emisiunea lui Denise Rifai.

Solistul a ajuns să consume substanțe interzise din cazua stresului și a surmenajului. Efectele drogurilor asupra corpului său au fost însă devastatoare. Ajunsese chiar la performanța să nu doarmă 72 de ore în șir.

Artistul și dansatorii săi au decis să scape de acest viciu, în momentul în care au început să aibe simptome ciudate, precum palpitații și transpirații reci. Cu toții au hotărât din acel moment să pună stop viciului, care le distrugea încet-încet viețile.

„Cred că din 2009 până în 2015, cam așa…o făceam la modul constant, zilnic. Efectiv ne dureau organele. Erra o transpirație și o răceală pe piept și te trezeai cu palpitații și în momentul ăla am zis, gata, nu mai exista așa ceva. N-a fost greu. Noi am făcut terapie în grup fără să merge la medic. Toți 6 am zis stop și așa s-a întâmplat”, a mai zis artistul.