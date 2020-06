Corina Caragea duce dorul vacanțelor dar ar vrea să știe ce va urma

Vedeta care prezintă știri sportive este cunoscută pentru vacanțele exotice pe care le face an de an și de care acum îi este foarte dor, după luni de izolare. Corina Caragea a pierdut niște depalasari, iar despre ce va urma a scris pe blogul său unde se întreabă ce va urma în prioada următoare. “Îmi amintesc de vacanțele de vară din copilărie. Toate la bunicii de la țară. Când verile erau lungi, nesfârșite, pe ulița noastră cu doar doi vecini, departe de șosea, cu puținii copii din zonă, multele animale, îmi amintesc lungul drum către poștă, acolo unde mergeam să-mi sun părinții sau și mai lungul drum către biblioteca de la care împrumutam cărți. Adevărate excursii. Unde mergi în vacanță vara asta? Este întrebarea la care mulți din jur au cam același răspuns: undeva la țară, pe aici pe la noi, cât mai izolat, să găsim o casă doar pentru noi, cât mai departe de alții. Pandemia ne-a întors acasă, ne-a arătat ce simplă și aproape e de fapt feri-cirea, ne-a oferit cadou timpul după care alergăm ca bezmeticii. Ce am făcut cu el? Fiecare cum a crezut, căci pandemia ne-a pus tuturor, vrem-nu vrem, și o oglindă în față… Oamenilor le-a fost frică să călătorească și după atentate, și după erupțiile vulcanilor, și după cutremure, inundații și alte dezastre naturale sau economice. Dar de această dată, oamenilor le e frică…de un inamic invizibil. Cum se va apară industria turismului în fața unui asemenea dușman? Cum vor arată vacanțele noastre de acum încolo? Vom învață noul mod de călătorie și manualul turistului va avea pași obligatorii de urmat – purtarea măștii, dezinfectarea mâinilor, distanță pe plajă, cină în camera de hotel și multe alte restricții pe care niciunul dintre noi nu și le-ar fi imaginat până acum”, a scris Corina Caragea, iar restul materialui îl puteți citi la vedetă pe blog corinacarage.ro