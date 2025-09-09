COVID: SIMPTOME CARE POT FI CONFUNDATE CU ALERGIILE SAU PROBLEMELE DIGESTIVE

O nouă variantă Covid-19, însoțită de simptome specifice, se răspândește odată cu revenirea copiilor la școală.

Dr. Tyler B. Evans, cofondator al Wellness Equity Alliance și expert în boli infecțioase și sănătate publică, explică, citat de Parade, că noua variantă „Stratus” sau XFG „combină două linii Omicron și are mutații ale proteinei spike”. Aceasta se răspândește mai ușor și poate ocoli parțial anticorpii produși de vaccinuri sau infecții trecute, dar vaccinurile și imunitatea dobândită anterior continuă să protejeze împotriva formelor grave de boală.

Simptomele sunt, în mare parte, asemănătoare cu cele observate la variantele anterioare, spun specialiștii.

„Cu Stratus, ceea ce vedem din punct de vedere clinic este foarte familiar. Face parte tot din familia Omicron, așa că cele mai frecvente simptome sunt: durere în gât, tuse, nas înfundat sau care curge, febră ori frisoane, dureri de cap și oboseală. Mulți pacienți descriu o senzație de usturime sau răgușeală în gât, care adesea este confundată cu alergiile. Pierderea gustului sau mirosului poate să apară în continuare, iar uneori observăm probleme digestive, precum greață sau diaree. Per total însă, nu există dovezi că Stratus ar provoca un set nou sau diferit de simptome față de variantele Omicron anterioare”, explică dr. Evans.

Totuși, există o posibilă diferență. Dr. Linda Yancey, specialist în boli infecțioase la Memorial Hermann, precizează: „Vedem mai des răgușeală și durere în gât la această variantă. Ea seamănă mai mult cu simptomele alergiilor – senzație de uscăciune și disconfort în gât – decât cu tusea severă pe care o întâlneam la variantele anterioare”.

Atât testele rapide, cât și cele moleculare detectează noile variante de COVID-19, dar nu pot spune cu exactitate ce variantă ai. Identificarea se face prin secvențiere genomică. În prezent, XFG reprezintă aproximativ 70% dintre variantele SARS-CoV-2 detectate în apele uzate din SUA, procent confirmat și de datele obținute din probe clinice.

Evită să răspândești virusul: păstrează distanța, poartă mască, acoperă-ți gura când tușești și spală-te pe mâini, recomandă specialiștii

Sursa: Tabu.RO