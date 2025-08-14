Tabu
CRISTIANO RONALDO ȘI GEORGINA RODRIGUEZ, DETALII FABULOASE DIN CONTRACTUL PRENUPȚIAL

by Andreea Damian
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez ar fi redactat un acord prenupțial pentru a le garanta soției și fiicelor lor toate drepturile în caz de divorț, imediat după ce și-au anunțat oficial nunta.

În cazul unei despărțiri, fotbalistul i-ar garanta viitoarei sale soții o rentă viageră pentru ea și copiii lor, iar suma s-ar ridica la peste 97.000 de euro pe lună, deci peste 1 milion de euro pe an.

Conform surselor din Portugalia, un prim acord a fost semnat de cuplu după nașterea primei lor fiice, Alana Martina, pe 12 noiembrie 2017. Apoi s-a născut şi Bella Esmeralda. Pe lângă bani, Georgina ar primi în cazul unei despărţiri și vila situată în cartierul La Finca din Madrid. Este o reședință de aproape 5 milioane de euro, de 4.000 de metri pătrați, proiectată de arhitectul Joaquin Torres şi care are monograma CR pe mânerele ușilor.

Cristiano Ronaldo câștigă 250 de milioane de euro pe sezon în Arabia Saudită. În luna aprilie, el a urcat pe podiumul celor mai bine plătiți sportivi din istorie, cu o avere estimată la 2,23 miliarde de dolari.

Cu ocazia logodnei, fotbalistul i-a oferit logodnicei un inel cu diamant evaluat la peste șase milioane de euro, a cărui piatră prețioasă acoperă aproape întregul deget al Georginei și măsoară aproape doi centimetri.

Sursa: Tabu.RO

