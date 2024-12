Cristina Cioran este însărcinată pentru a doua oară la 47 de ani! Incredibil, cine e tatăl

Veste bombă în showbiz! Cristina Cioran este însărcinată din nou! Vedeta și Alex Dobrescu, pentru care s-a emis ordin de restricție, îi vor dărui fiicei lor un frățior sau o surioară.

Anunțul a fost făcut chiar de actriță. De altfel, Cristina Cioran s-a pozat cu burtica de gravidă pe rețelele sociale.

„Hello! Sunt pregătită pentru un 2025 minunat!”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Vedeta a recunoscut, miercuri, 11 decembrie 2024, într-o emisiune TV, că tatăl copilului este tot Alex Dobrescu, cu care are deja o fetiță, în vârstă de 3 ani și jumătate, și cu care a avut o relație furtunoasă. Din cauza scandalurilor dintre cei doi, a fost emis ordin de protecție, motiv pentru care nu pot comunica în prezent.

Cristina Cioran urmează să devină iar mamă. Vedeta a făcut anunțul la TV, recunoscând că este nerăbdătoare să își strângă în brațe al doilea copil. Actrița s-a afișat pe rețelele sociale cu burtica de gravidă și a făcut declarații emoționante despre venirea pe lume a bebelușului.

„Lucrurile sunt foarte clare. O să poată să îl cunoască și să aibă grijă, el și acum mă ajută foarte mult. Dacă totul s-a schimbat în bine și pentru el, cumva toate lucrurile au început să meargă mai bine. Nici sarcina nu e foarte ușoară. După ce nasc se aliniază toate planetele (n.r. – Alex Dobrescu scapă de ordinul de restricție). Îl vreau în viața copiilor mei, în viața mea nu neapărat, pe mine m-am pus cumva pe pauză.

Când s-a întâmplat să rămân însărcinată, nici nu am știut. Am crezut că intru la menopauză, aveam și oameni în jurul meu care îmi confirmau, până când au început să mă deranjeze niște chestii, pe lângă starea nervoasă, mirosurile, la un moment dat și greața. Nu se justifica nimic. Mi-am făcut un test și nu mi-a venit să cred, m-am bucurat foarte tare, nu aș fi putut să renunț la sarcină, chiar dacă situația era cum era, sunt atâtea femei care se chinuie o viață întreagă să facă un copil. Eu mi l-am dorit, eu am aruncat asta în univers”, a declarat Cristina Cioran.

