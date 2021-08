Cristina Ich, scandal monstru la aeroport

Cristina Ich a avut parte de un scandal monstru la aeroport. Vedeta se află pentru câteva zile la Paris, împreună cu câştigătoarea maratonului pe care l-a organizat în urmă cu câteva luni. Însă, în aeroport, a avut parte de injurii şi jigniri din partea unui bărbat.

Din cauza faptului că a întârziat şi era pe punctul să piardă avionul, vedeta a cerut disperată celor care stăteau la coadă să o lase să treacă în faţă pentru că este în mare întârziere. Toate persoanele prezente au fost îngăduitoare cu ea şi cu încă o femeie, aflată în aceeaşi situaţie, cu excepţia unui bărbat, care şi-a ieşit din fire.

Focoasa brunetă a fost înjurată ca la ușa cortului de un bărbat aflat la coadă la bagaje- Totul a pornit după ce bărbatul s-a arătat nemulțumit că aceasta i-a rugat pe cei din față s-o lase înainte, pentru a nu pierde zborul.

„Am ajuns în ultima secundă la poartă. Nu vă puteți imagina cam câți nervi am. Îmi vine să plâng de nervi. Dacă nu ne-a înjurat, pe mine și pe o doamnă pe care am ajutat-o, un om în toată firea, cred că avea în jur de 60 de ani… Din ”tupeistele dra*u” nu ne-a scos… nu vreți să știți ce ne-a făcut. Oameni mai răi ca ăștia eu nu am văzut. Dacă nu ajungeam cu bagajul la poartă pierdeam avionul. I-am rugat pe toți cei din față, dar omul ăla era posedat de un diavol”, a povestit Cristina Ich pe Instagram.