Cum a ajuns manelistul Babasha să cânte pe scenă la concertul Coldplay

Surpriză de proporții, miercuri seara, la concertul Coldplay. Trupa l-a adus pe scenă pe Babasha, un cântăreț de manele, în vârstă de 22 de ani.

Acesta a interpretat piesa “Păi Naa”, care, pe contul de YouTube al interpretului, a fost vizualizată deja de peste 6.714.000 de ori.

Babasha a fost întâmpinat cu fluierături și huiduieli.

Solistul trupei Coldplay, Chris Martin, a explicat pe scenă cum a decis ca Babasha să cânte pe “Arena Națională”.

„Vreau să spun ceva. Când am aterizat ieri, bine, acum două zile, am hoinărit pe străzi și l-am auzit pe acest tip cântând, atât de frumos, pe stradă. Apoi m-am întors și mă uitam pe top-urile de muzică din România și am fost impresionat, pentru că sunt atât de mulți artiști minunați. Poate nu înțelegeți ce fel de oameni aveți în România, este incredibil”, a spus Chris Martin.

Chris Martin spunea că, înainte de acest concert, ştiind că vine în România, a căutat să vadă ce artişti avem şi a găsit foarte mulţi pe care îi apreciază. Mulți spectatori au părăsit dezamăgiți stadionul înainte de final, iar reacțiile pe social media au fost predominat negative. Incidentul a stârnit întrebări legate de gestionarea așteptărilor publicului și de integrarea diverselor genuri muzicale într-un concert internațional de prestigiu.

Coldplay concertează va concerta pe “Arena Națională” și joi, 13 iunie.

