Cum a reacționat Cristina Ciobănașu când Vlad Gherman i-a spus de relația cu Oana Moșneagu

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, iar vestea că s-au despărțit după 9 ani de relație a șocat pe toată lumea.

Despărțirea n-a fost ușoară pentru nici unul dintre ei. Dar timpul a vindecat rănile și atât Cristina, cât și Vlad și-au găsit pe altcineva.

Recent, Vlad Gherman a confirmat că formează un cuplu cu actrița Oana Moșneagu, colega sa de pe platourile de filmare de la serialul „Adela”. Chiar dacă era deja despărțit de un an de zile de Cristina Ciobănașu, pentru Vlad Gherman a fost un pas dificil să-i spună de noua relație.

Reacția actriței i-a dat încredere că a făcut ce trebuie.

„Am început relația (cu Oana Moșneagu) fără să știe nimeni. În acest timp s-a consolidat și ne-am dat seama că e ce trebuie. Cel mai mare prag a fost că ne-a fost frică să spunem. Inclusiv să-i spun doamnei Ruxandra Ion (regizorul serialului „Adela”). Aveam această frică că îi voi spune, după ce am stat atâta timp la ea cu Cris, mă gândeam ce o să zică, dacă nu o să se bucure, dacă o să-mi spună „de ce, Vlad”. Îmi făceam griji. Și apoi mă gândeam cum o să-i spun lui Cris, chiar dacă știam că era deja într-o relație cu Alex. Aceasta a fost cea mai mare barieră pe care, odată ce am depășit-o, ne-am relaxat și noi. M-am dus la doamna Ruxandra Ion și i-am spus, ea s-a bucurat, eu m-am emoționat, am și plâns. Înainte să vorbesc cu ea, vorbisem cu Cris, care a fost foarte drăguță, m-a luat în brațe, a spus că se bucură pentru noi”, a povestit Vlad Gherman într-un clip postat pe Youtube.

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează un cuplu de câteva luni de zile. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, în urmă cu niște ani, dar nu a fost nimic între ei multă vreme pentru că amândoi erau implicați în alte relații.