Cum a reacționat fiica lui CRBL când a aflat că tatăl ei are iubită în vârstă de 23 de ani

CRBL a dezvăluit că fiica lui încă nu l-a iertat pe deplin pentru divorțul de mama ei și noua relație a lui cu Olga Guțanu.

La o lună de la separarea de soție, CRBL a cunoscut-o pe Olga Guțanu, tânăra în vârstă de 23 de ani, alături de care are deja o relație de șapte luni. Prima dată, cei doi au fost surprinși de paparazzi, iar imaginile au ajuns în toată presa. Așa au aflat și Elena, fosta lui soție, și Alessia, fiica lor, că el deja și-a refăcut viața.

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, CRBL a fost întrebat de prezentator cum au reacționat Elena și Alessia la vestea că el are deja o nouă iubită. Olga Guțanu e originară din Republica Moldova, e fotomodel și are jumătate din vârsta cântărețului.

„Prima dată când s-a aflat a fost când acești paparazzi m-au surprins pe mine și pe Olga și atunci am apărut în toate ziarele și în primul rând a fost o chestie foarte interesantă. Nu știa nimeni unde stau, eu nu am fost vânat în cariera mea de paparazzi aproape niciodată, pentru că eu nu am avut subiecte controversate ca să fiu urmărit de paparazzi. Și niciodată nu mi-am pus problema să mă feresc! A venit Olga, a stat la mine și în dimineața aia ne-am trezit cu mașina de paparazzi, am alegat, a fost foarte tare povestea. (…) Eu nu eram pregătit pentru Alessia, voiam să îi spun eu, cum e și normal, nu să afle din presă (…) Primul lucru, într-adevăr, i-am scris Alessiei: Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce e acolo. Adică am încercat să îi spun treaba asta. I-am spus deja, doar că se luase informația și atunci a fost foarte greu să administrez șocul pentru Alessia. Foarte, foarte greu”, a povestit CRBL.

Totodată, el a dezvăluit că Elena, fosta soție, i-a pus întrebări cu privire la vârsta Olgăi Guțanu, care are 23 de ani, în timp ce el are 46.

„Elena, fiind și ea mândră, nu putea să vină să îmi spună: Ce faci, mă? Am avut noi o discuție în care, că e mică, că nu e bine, am înțeles, dar nu e după mine. Da, a zis și ea, s-a dat și ea cu părerea. După aceea cu Alessia a fost foarte complicat să îi spun povestea, ea mă crede, nu mă crede, că deja e mare, foarte trist și greu și dureros în același timp că nu mai poți. S-a rupt! Cred că în momentul în care bucuria și iubirea mi-o luam de la Alessia foarte mult, pentru că noi eram parteneri de joacă în fiecare zi, în atâția ani de zile, ea a început să crească și eu nu acceptam. Nu mai simțeam nici de la ea că vine iubire față de mine, și când ne pupam era mai distantă, trecea la alt nivel. La Elena totul era mult mai rece și dacă nici de la Alessia nu mai venea așa, m-am simțit singur. Și eu ce fac? Elena era mai rece în sentimentele noastre, ea a fost mereu așa mai conservatoare”, a mai dezvăluit CRBL.

Sursa: Tabu.RO