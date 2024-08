CUM A SLĂBIT ROXANA HULPE 40 DE KILOGRAME DUPĂ CE A NĂSCUT

Roxana Hulpe a făcut dezvăluiri neștiute despre fetița ei, care a venit pe lume în februarie 2023, dar și despre silueta pe care o are după ce a devenit mamă.

Prezentatoarea Știrilor Pro TV a pășit în platoul emisiunii lui Cătălin Măruță alături de Zora, fetița ei. Cu părul blond, îmbrăcată într-o rochiță roz, fetița a făcut furori. „Tata zice că sunt eu când eram mică. Are ochii mei și are ceva și din mama. (…) Este frumos ( ca mamă n.a). E superb, e cea mai frumoasă formă de dragoste. Nu înțelegi până nu ai copii”, a spus ea.

Întrebată dacă ea și soțul Bogdan Rădulescu își doresc al doilea copil, Roxana Hulpe a explicat: „Ne mai gândim dacă mai facem. Teama mea e că nu voi avea suficientă dragoste pentru amândoi. E frumos, dar e și foarte greu, dacă nu accepți ajutor. Și eu nu accept”.

Roxana a vorbit foarte deschis și despre kilogramele pierdute după naștere: „Ajunsesem la 98 de kilograme cu Zora. Am slăbit 40 de kilograme. Nu m-am chinuit, sport nu am făcut, dar am făcut foarte mult sport înainte să rămân însărcinată și înțeleg că mușchiul are memorie și înțeleg că și de aici am slăbit.

Am slăbit pur și simplu, nu m-am stresat foarte tare cu asta, am luat-o foarte natural, am reținut și foarte multă apă în sarcină, cred că 20 și ceva de kilograme erau apă. Nu prea mănânc, că stau cu Zora. (…) Dar uite că aseară am mâncat o caserolă cu prăjituri de la mama lui Bogdan, am mâncat-o pe toată”.

Sursa: Tabu.RO