Cum a ajuns Oana Roman de nerecunoscut

Fiica lui Petre Roman a devenit de nerecunoscut pe rețelele de socializare. Și asta pentru că Oana Roman a publicat imagini cu ea pe facebook și instagram în care este extrem de slabă și a și explicat ce a făcut ca să ajungă la greutatea pe care o are acum și cum e slăbit.

Oana Roman a publicat mai multe imagini și fotografii cu ea pe rețelele de socializare și textele următoare. “Nu sunt perfectă dar nici nu mi doresc asta. Am 44 de ani și sunt sănătoasă, sunt împăcată cu mine și nu trăiesc după regulile și dorințele nimănui. Fac doar cum simt și dacă prin ce fac reușesc să fiu exemplu altora, e bine. Dacă nu, eu tot pe drumul meu merg”, apoi a mai scria

“Pentru că în continuare primesc sute de mesaje pe zi cu întrebarea cum ai slăbit, am făcut încă un film (pe care îl vedeți pe paginile ei de socializare, n.r.) în care prezint procedurile cu ajutorul cărora am slăbit la Anisia Skin & Laser Clinic 14 cm în șolduri, 12 cm în talie și 12 cm la bust. Pe lângă proceduri am urmat și o dietă care va fi disponibilă cu detalii în curând”, a mai scris Oana. Iar într-un alt mesaj scria “Câteodată mă uit la mine și parcă nu îmi vine să cred că sunt eu!”. Așa să fie. Este de nerecunoscut.