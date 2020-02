Cum a ajuns să slăbească Amalia Năstase 35 de kilograme!

Fosta doamnă Ilie Năstaese a şocat pe toată lumea când a apărut pe reţelele de socializare cu multe kilograme în plus. Însă Amalia Năstase a anunţat pe toată lumea că vrea să slăbească şi să topească kilogramele în plus şi a reuşit, devenind mai suplă decât o ştia toată lumea.

În primă fază, fosta soţie a lui Ilie Năstase a dat jos 20 de kilograme în 80 de zile. Mai apoi, a slăbit alte 11, reuşind să ajungă de 92 de kilograme la 61. Acum a slăbit 35 de kilograme şi ne-a spus şi nouă cum şi ce meniu a folosit vedeta.

„Am slăbit cu un regim, trebuie să-ţi faci analize înainte şi mergi la doctorul Constantin Stan, unde primeşti un regim cu nişte prafuri de băut, pe care le iei dimineaţa şi seara, iar la prânz poţi să mânânci carne sau ce vrei tu. Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15. Am fost pe la diverse emisiuni de televiziune şi am povestit ce am făcut exact”, ne-a spus femeia care este vizibil schimbată şi are un alt tonus.

În plus, ea şi-a schimbat şi garderoba şi ne-a spus şi care este meniul ei. „Dimineaţa mănânc doar 50 de grame de prosciutto cu un biscut de ovăz. Ca şi snack, am un măr. După aceea, la prânz, 80 de grame de carne cu 200 grame de salată. E cam greu să găseşti carne de pui fără tot felul de chestii şi atunci mănânc de vită, de viţel, chiar şi de porc. Orice peşte, somon, în primul rând, fructe de mare. Dimineaţa beau cafea cu un de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poţi să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiţi de ovăz sau ou, somon afumat şi 200 de grame de legume”, a povestit Amalia Năstase care şi-a făcut şi vlog care se numeşte Doamna Amalia. În ultima vreme Amalia este nelipsită de la evenimente şi munceşte foarte mult, acesta fiind un alt motiv pentru care a slăbit, fiind mereu activă, implicându-se în proiecte şi diverse campanii.