Cum arăta actrița Maia Morgestern în tinerețe

Una dintre cele mai îndrăgite actrițe din vechea garda se pregătește de pensie. Când nu era acasă cu familia, Maia Morgestern se află la teatru sau în proiecte cinematografice și de televiziune. Acum actrița se gândește la pensie și a scris următorul text pe pagina ei de socializare.

“Aștept pensia. E vremea. Muncesc de peste patruzeci de ani. Amurgul e violet. Aștept pensia. Merit. Acum patruzeci de ani și ceva, puțin ceva, am căzut la examenul de admitere la facultate. Facultatea de teatru: IATC. Eram 500 de fete pe 4 locuri. N-am intrat. Meritam. Să nu intru: un repertoriu nepotrivit. Sau dosar??? În fine.. Monolog aiurea și poeziile. De forță, de dragoste, populară, fabulă sau de comedie. Și filozofică. Aveam 18 ani. Am intrat la “muncă “, la Teatrul Evreiesc de Stat.

Figurantă corp ansamblu – că n-aveam studii. Aveam 18. Am dansat și-am cântat și-am învățat din mers. Și-am plâns un pic. Acum aștept pensia. Merit. După aia, am intrat la Facultatea de Teatru. Tot 4 locuri erau, iar noi 500. Da’ eu am intrat prima (și dacă intram a treia…avea ceva? Sau ultima să fi intrat, ce, ar fi fost rău?). Aveam de-acum 19 și eram prima. Dar nu mi-au lăsat cuvântul de bun intrat, la deschidere. Ce dacă?!? N-ai mai uitat prostia asta?!? Acuma aștept pensia. Merit. Studenție, ambiții, examene, conflicte, cafele, țigări, amoruri. Maternitate. Nesiguranță. Asta e țara mea. Tu pleacă la tine în țară. Nu, această problemă nu există, mi-au spus la BOB. Și-au rupt memoriul pe care îl depusesem la Ministerul Educației. Ce mai contează. Acum aștept pensia. Merit. Am făcut stagiul în provincie. Așa era legea. Nu mi-a fost ușor. Nu pot zice că mi-a plăcut. Câte trei săptămâni de “turnee” și deplasări prin toate satele și cătunele din țară, la țară. Sau împrejurimi. Case de cultură sătești. Sau grajduri. Era frig si zloată și noroi și apa prindea pojghița de gheață în pahar. Dar oamenii ne iubeau, cred. Copiii mai ales: gălăgioși și curajoși, ne luau in stăpânire fără complexe sau preliminarii: eram ai lor, le aparțineam eram proprietatea lor. Îsi însușeau poveștile, costumele, măștile noastre fără multe mofturi. Mulți ani, mai mulți.. Acum aștept pensia. Merit. Apoi la Teatrul Evreiesc de Stat, iar. Sau la Teatrul Național sau… în deplasări cu Dacia, până la Baia Mare.

Și înapoi. Și mâine la Suceava, după aia la Tulcea. Și Târgu Jiu, da să-l leg cu Vâlcea. Râmnicu Vâlcea. După aia pot să dorm până târziu, că plecăm la Constanța toooocmai la trei. Acum aștept pensia. Merit. Și la filmare am fost, că am așteptat. Ce-am mai așteptat. Am fost la probe, am fost la multe probe. Și am luat. Dar mi-au zis să-mi schimb numele. Numele de familie, că-i greu de scris și pronunțat. Da, bine. Ce mult vreau să fac film. Nu. Nu. Nu. Și bucatele, mâncarea o dădeau cu gaz sau cu benzină. Să nu le mâncăm la repetiții. Motor. Dacă nu te alegeam eu, nu făceai tu film niciodată cu strungareața aia. Hai, nu mai tremura. Uite, dragă s-a învinețit de frig!! E ceva! Numai fițe!Altele ar face orice pentru un rol… Acțiune!!! Acum acum aștept pensia. Pensia vine pe numele tău adevărat. Pensia merit. Nu de merit. Merit pensia.”, a scris Maia pe pagina ei de socializare”, a scris actrita pe pagina ei linga niste fotografii cu ea din tinerete.